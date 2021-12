Il Natale si avvicina e potrebbe essere il momento di cominciare a scegliere il panettone da mangiare assieme ai parenti e agli amici. Il mercato offre una scelta piuttosto vasta, oltre ai marchi più noti. Proprio per questo, può essere difficile orientarsi e scegliere il prodotto migliore o più buono. In questi giorni, abbiamo proposto sulle nostre pagine la lista dei migliori panettoni artigianali dell’anno, opera della prestigiosa rivista enogastronomica Gambero Rosso.

Stavolta scriveremo invece di panettoni industriali. La lista cui faremo riferimento è opera recente di Altroconsumo, un’associazione che punta alla tutela dei consumatori e che periodicamente indice indagini sui prodotti disponibili sul mercato. Lo scopo è quello di aiutare i compratori a scegliere i prodotti migliori dal punto di vista qualitativo, nonché più convenienti. Vedremo quindi che sono questi i migliori panettoni del 2021 da mangiare a Natale secondo una recentissima indagine.

I criteri della selezione

Per chi è nuovo alle indagini di Altroconsumo, elencheremo in breve i criteri utilizzati per classificare i panettoni (tredici analizzati in tutto, stavolta) dal migliore al peggiore. Sono stati svolti quattro tipi diversi di analisi:

dell’etichettatura;

di laboratorio;

un assaggio da parte dei consumatori;

un assaggio da parte di una giuria di esperti.

In base ai risultati ottenuti, Altroconsumo ha assegnato ad ogni panettone un punteggio da 0 a 100 e ha poi redatto una classifica.

Sono questi i migliori panettoni del 2021 da mangiare a Natale secondo una recentissima indagine

Il podio della classifica è occupato da Maina il Panettone e Vergani il Panettone di Milano. Entrambi hanno ottenuto un punteggio di 71/100 (“qualità ottima”).

Il Maina risulterebbe però essere il prodotto più conveniente tra i due in rapporto qualità/prezzo: circa 5,32 euro a confezione contro i 13,95 del Vergani.

A seguire, COOP Panettone Classico con un punteggio di 69/100 e Bauli Panettone Classico (68/100) con un costo medio di 5,12 euro e 5,75 euro a confezione.

Gli altri prodotti analizzati

Ricordiamo che Altroconsumo stila ogni anno una classifica per i panettoni, analizzandone diversi campioni. Sulle nostre pagine è possibile consultare anche la lista dei migliori panettoni del 2020.

Oltre a quelli che abbiamo citato fino a questo momento, nell’indagine del 2021 l’associazione ha analizzato e dato un voto anche a:

Galup Panettone Classico (65/100);

Motta il Panettone Originale (63/100);

Tre Marie il Panettone Milanese (62/100);

Giovanni Cova & C. Panettone Classico (62/100);

Loison Panettone Classico (59/100);

Conad Panettone Ricetta Classica (59/100);

Balocco il Panettone (59/100);

Paluani Panettone Soffice Ricetta Classica (58/100).