Oggi la Redazione di ProiezionidiBorsa presenterà alcuni interessanti concorsi banditi da diverse Regioni che affacciano sull’Adriatico. In tanti, infatti, spesso ambiscono a lavorare avendo il mare a due passi da casa.

Abbiamo già illustrato le selezioni in Campania e Lazio (versante tirrenico, quindi) da parte dell’agenzia delle Entrate e del Corpo dei VV.FF. Oggi andremo oltre e, in particolare, ecco 112 posti a tempo indeterminato per laureati e diplomati in queste Regioni a due passi dal mare.

La Provincia di Ancona, nelle Marche

La Gazzetta Ufficiale n. 91 del 16 novembre presenta 4 bandi indetti dalla Provincia di Ancona, per complessive 22 posti a tempo pieno e indeterminato. I bandi prevedono delle riserve di posti, e nel dettaglio ricercano:

n. 1 dirigente, profilo tecnico;

n. 6 posti di istruttore amministrativo, cat. C;

n. 7 posti di istruttore geometra, cat. C;

n. 8 posti di contabile, cat. D.

Infine ricordiamo che il termine ultimo per candidarsi è fissato al 16 dicembre, per cui occorre essere celeri nell’inoltro delle domande.

I 40 posti a tempo indeterminato messi a concorso dalla Regione Abruzzo

Il portale della Regione Abruzzo ha da poco pubblicato 2 distinti bandi di concorso per complessivi 40 posti di lavoro a tempo pieno e indeterminato. In entrambi i casi la scadenza per l’inoltro delle istanze è fissata al 9 gennaio 2022 e la selezione è per esami. Nel dettaglio la Regione ricerca:

n. 30 operatori del mercato del lavoro, categoria C, posizione economica C1;

n. 10 specialisti del mercato del lavoro, categoria D, posizione economica D1.

Sono previste delle riserve di posti a favore dei volontari in ferma breve e prefissata delle FF.AA. e del personale dipendente della Giunta regionale.

Per partecipare ai concorsi è richiesta la cittadinanza italiana (o il rispetto della legge in materia), l’idoneità fisica, la maggiore età. Inoltre, il godimento dei diritti civili e politici, l’assenza di pregresse condanne penali, l’assolvimento degli eventuali obblighi di leva. Infine non bisogna essere stati destituiti, licenziati o dispensati dall’impiego presso una P.A.

Quanto al titolo di studio, è richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado per i 30 posti di operatore. Occorre invece la laurea (la lettera h del 1° comma dell’art. 3 elenca quelle ammesse a concorso) per i 10 posti da specialisti.

Termini e modalità di inoltro della domanda

I bandi prevedono il versamento di una tassa di concorso, non rimborsabile, pari a 10 euro e a beneficio della regione Abruzzo.

Le domande andranno prodotte online (accesso tramite SPID) compilando il modulo elettronico sul sistema informatico regionale. Il candidato dovrà prima registrarsi, poi procedere alla compilazione dell’istanza.

In entrambi i casi le selezioni prevedono una prova scritta (domande a risposta multipla) e una orale (prova individuale su una o più materie previste dal bando).

Ecco 112 posti a tempo indeterminato per laureati e diplomati in queste Regioni a due passi dal mare

Sulla G.U. n. 92 del 18 novembre l’Azienda Sanitaria Regionale Molise di Campobasso ha bandito 2 concorsi per complessive 50 unità. Si ricercano 45 infermieri, categoria D, e 5 operatori socio-sanitario, categoria Bs. I due bandi prevedono delle riserve di posti a favore dei volontari delle FF.AA e pari a, rispettivamente, 13 e 2 unità.

Le selezioni sono per titoli ed esami, i posti a tempo indeterminato, e i termini per candidarsi sono fissati al prossimo 19 dicembre 2021.

In chiusura invitiamo il Lettore interessato ai concorsi esposti a prendere visione integrale del bando di riferimento e sciogliere tutti gli eventuali dubbi.

Approfondimento

Ecco 3 concorsi interessanti a cui partecipare per diplomati e laureati tra Guardia di Finanza, AGCOM e ARPA Puglia.