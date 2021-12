Gli esperti gastronomi ci ricordano sempre che i primi insaccati creati nella storia dell’uomo sono stati proprio i cotechini. Solo in seguito sono apparsi anche gli zamponi, la cui differenza sostanziale con i cotechini è data dal loro confezionamento. Se infatti i primi sono insaccati nel budello dei maiali, i secondi sono insaccati nella loro zampa anteriore.

Almeno nell’Italia settentrionale, non può esistere Natale senza cotechini e dunque i supermercati si riempiono di questi prodotti. La scelta è varia e vasta e dunque bisogna ascoltare la parola degli esperti per non sbagliarsi negli acquisti. Infatti, sono questi i migliori cotechini da comprare al supermercato senza spendere un patrimonio.

La parola agli esperti del Gambero Rosso

I gastronomi ci ricordano che il contenuto tipico di ogni cotechino che si rispetti è dato da un insieme rustico e saporito di carni di maiale. Si tratta di carni dure che sono piene di tendini e nervi, come la spalla o il muscolo.

A ciò si deve aggiungere una consistente parte grassa e un importante mix di spezie e cotenna. La cottura del cotechino richiede parecchio tempo ed è cruciale per poterlo consumare correttamente.

I cotechini di Carlo Peveri

Un grandissimo cotechino è quello che arriva da Norcia ed è prodotto alla famiglia Peveri. La loro caratteristica unica è legata alla loro chiusura, del semplice spago. Le loro carni arrivano dalla denominazione di origine protetta di Piacenza e sono la spalla, le rifilature e le parti connettive.

Il budello è ovviamente naturale e il colore al taglio è un rosa molto delicato e leggero. Al naso il cotechino in questione è molto dolce e il sapore è equilibrato e giusto. Ricordiamo che con i cotechini possiamo bere un’alternativa allo champagne che nessuno conosce e che stupirà tutti.

Sono questi i migliori cotechini da comprare al supermercato senza spendere un patrimonio

Un altro cotechino estremamente degno di nota è quello di Lovison. Per i puristi sottolineiamo che non si tratta di un vero e proprio cotechino ma di un musetto. Infatti, arriva da una zona in cui il cotechino si chiama così, ovvero il triveneto.

Il rapporto qualità prezzo di questo cotechino è molto interessante, e la sua caratteristica principale è quella di legare il sapore rustico ad un sapiente uso di spezie.

Approfondimento

Il trucco per riconoscere uno champagne di qualità anche al supermercato.