Il Natale è sempre più vicino, fuori le temperature calano e in alcuni posti nevica già. Cosa c’è di meglio che passare un pomeriggio di relax con una cioccolata calda e un buon film.

In questo periodo più che mai gli amanti del Natale sono già alle prese con le maratone natalizie. Film preferiti visti e rivisti a cui non si può rinunciare per immergersi nell’atmosfera. Però c’è chi è meno esperto e vorrebbe qualche bel film da vedere in compagnia.

Per questo oggi proveremo a stilare una lista di alcuni film sia vecchi che più recenti da godersi in questi giorni. E perché no anche una volta passate le vacanze di Natale, nessuno ce lo impedisce.

Non solo i grandi classici, ecco 5 film natalizi da vedere per immergersi nell’atmosfera di Natale

Per cominciare 3 classici di Natale molto diversi ma altrettanto coinvolgenti. Il primo tra tutti è sicuramente “Miracolo nella 34esima Strada”, nella versione del 1994. Kris Kringle viene assunto per sostituire un altro Babbo Natale alla parata di New York. Il simpatico signore però sostiene di essere il vero Babbo Natale. Tra varie vicende e la piccola Susan che esprime un desiderio difficile scopriremo se è davvero di Babbo Natale?

Passiamo poi a “Nightmare Before Christmas”, un capolavoro d’animazione del 1993 ideato da Tim Burton. Nel Paese di Halloween Jack Skeletron perde interesse per la festa del 31 ottobre e scopre il Natale. Un mondo fantastico in cui i mostri vengono contagiati dalla gioia delle feste si scopre il vero spirito del Natale. Non mancano però avventure e colpi di scena, da vedere assolutamente.

“Mamma ho perso l’aereo” è un evergreen

Impossibile non rivederlo durante le feste, questo film segue la storia del piccolo Kevin McCallister. Tutta la famiglia parte per le vacanze di Natale e lo lascia a casa solo per sbaglio. Quando poi arrivano due ladri a scassinare casa, Kevin si inventa mille stratagemmi esilaranti per cacciarli via.

Ultimi due film più recenti sono “Noelle” e “Love Hard”, la prima pellicola su Disney+ e l’altra su Netflix. In “Noelle” la sorella del futuro Babbo Natale parte per Phoenix per recuperarlo e riportarlo al Polo Nord. In “Love Hard” una ragazza di Los Angeles scopre di essere stata ingannata da un ragazzo su un’App di incontri. Una commedia romantica leggera ideale per svagare.

Menzione d’onore per “Il Grinch” con un incredibile Jim Carrey che odia il Natale e tutti gli abitanti di Chinonsò. Nel film seguiamo l’evoluzione della strana creatura verde che riscopre la bontà grazie alla piccola Cindy Chi Lou.

Per vedere questi incredibili film possiamo acquistare il DVD oppure controllare sulle varie piattaforme streaming. Ormai la scelta e i cataloghi sono davvero ricchi e perché no possiamo anche approfittarne per abbonarci. Per saperne di più “Ecco cosa offrono le piattaforme streaming e quale conviene per guardare film e le nostre serie TV preferite”.

Quindi, non solo i grandi classici, ecco 5 film natalizi da vedere per immergersi nell’atmosfera di Natale. Non ci resta che accendere le decorazioni, diffondere in tutta casa l’aroma nel Natale e prendere posto sul divano.

