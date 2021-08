I legumi sono particolarmente economici, hanno una lunga conservazione e se sono secchi non disperdono le loro straordinarie proprietà nutritive.

Ne troviamo di diverse proprietà e differenti sapori, quindi si adattano perfettamente a ogni palato e preferenza.

I legumi possono essere consumati sia freschi che secchi ed, essendo un’ottima fonte proteica, risultano ideali anche per chi segue diete vegetariane o vegane.

Contenendo pochi grassi e molte fibre sono alimenti particolarmente sazianti e ottimi per il nostro apparato digerente.

Stiamo parlando dei piselli, gustosissimi legumi ricchi di vitamine, ferro e sali minerali.

I piselli sono preziosi alleati per il nostro corpo anche perché contengono le fibre che fanno benissimo al nostro intestino.

Come tutti i legumi, anche questi sono tra i cibi che maggiormente contengono proteine vegetali e, se paragonate a quelle animali, contengono meno grassi.

I piselli contengono isoflavoni che sembra possano contribuire a prevenire l’osteoporosi e le pericolose malattie cardiovascolari.

Possono essere consumati freschi nel periodo di raccolta che va dalla primavera fino al periodo estivo.

Durante la restante parte dell’anno si può avere a disposizione piselli conservati in diversi modi: in barattolo di vetro, in variante secca o in lattina.

Non è particolarmente consigliato l’utilizzo di piselli in scatola che non mantengono invariato il sapore originario del legume.

Se si potesse, sarebbe preferibile la versione in vetro o quella surgelata, che sono facilmente reperibili nei negozi.

Sono questi i legumi ricchi di ferro e proteine meno calorici dei fagioli e ceci, perfetti da integrare in un’alimentazione sana ed equilibrata.

Come mangiarli

Dato che i piselli fanno benissimo alla nostra salute, è importante sapere come sfruttare al meglio le loro proprietà.

È consigliato cuocerli in poca acqua, così faremo in modo che le sostanze come le vitamine B e C, solubili in acqua, non vadano sprecate.

Potremo anche aggiungere i piselli ad un frullato per contribuire a neutralizzare l’impatto degli zuccheri della frutta, grazie all’elevato contenuto di fibre.

Volendo, possiamo preparare un’insalata mista con dei piselli freschi, così addolciremo il sapore della lattuga, donandole un gusto sfizioso.

Essendo una straordinaria fonte proteica sono ideali per essere accompagnati ai cereali che hanno pochi aminoacidi essenziali di cui i legumi sono ricchi.

