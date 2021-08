Fare attività fisica è molto importante. Ci permette di mantenerci in forma e in salute al tempo stesso. Con il caldo non viene molta voglia di uscire a correre, e le belle giornate non invogliano a chiudersi in palestra.

In altre occasioni abbiamo già suggerito di sfruttare mare e piscina per fare delle belle nuotate o iscriversi ad un corso di acquagym.

Oggi vogliamo però dare qualche suggerimento per migliorare pancia e punto vita. Vero e proprio cruccio di tante donne e tanti uomini. Vedremo com’è semplice e quanto poco serve. Solo costanza e buona volontà!

Per ottenere pancia piatta e punto vita sottile bastano solo 2 metri quadrati

Molti pensano che per scolpire la tanto agognata tartaruga ci si debba sfinire di crunch. In realtà ci sono molti altri esercizi utilissimi per allenare questa zona del corpo. Molto efficaci sono ad esempio gli esercizi di stabilità come il plank e la sua versione più intensa, il military plank.

Vediamo ora 3 semplici esercizi a corpo libero. Si possono fare ovunque. Basta davvero uno spazio molto ridotto.

Discese laterali

In piedi con le gambe divaricate all’altezza delle spalle. Piegare il busto da un lato fino a raggiungere con la mano il ginocchio. Eseguire dal lato opposto. Continuare così alternando entrambi i lati. Fare almeno 15 ripetizioni per lato. Chi volesse intensificare l’esercizio può tenere in mano un peso. Va benissimo una bottiglia di acqua. I più allenati possono addirittura afferrare la classica confezione da 6 bottiglie.

Rotazione busto e skip

Stessa posizione di partenza di prima e mani dietro la nuca. Sollevare il ginocchio destro e, contemporaneamente, piegare il busto in modo da andarlo a toccare con il gomito sinistro.

Ripetere alternando i lati. Minimo 10-15 ripetizioni per lato. Per intensificare, indossare delle cavigliere.

Crunch da in piedi

Solita posizione di partenza e braccia dietro alla testa. Alzare un ginocchio e, in contemporanea, piegare il busto in avanti. Ritornare in posizione eretta e quindi ripetere dalla parte opposta. Ripetere minimo 10-15 volte per lato.

Squat con piegamenti

Scendere in squat e tenere le mani giunte. Fare un piegamento verso destra fino a toccare con il gomito il ginocchio corrispondente. Piegare verso sinistra e quindi risalire. Scendere di nuovo in squat e procedere come appena spiegato. Eseguire almeno 10-12 ripetizioni complete.

Abbiamo quindi visto che per ottenere pancia piatta e punto vita sottile bastano solo 2 metri quadrati. Anche i più pigri non avranno più scuse.