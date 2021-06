Negli ultimi anni abbiamo avuto accesso a tantissime opportunità straordinarie in ambito tecnologico.

Grazie alle sempre più sensazionali innovazioni presentate nell’ambito della telefonia e dell’informatica, infatti, nel giro di neanche un decennio la comunicazione ha subito una completa trasformazione.

Ad oggi, grazie ad applicazioni come WhatsApp, possiamo comunicare gratuitamente e senza nessun limite di tempo.

Una giusta attenzione

Come abbiamo già avuto modo di sottolineare in passato, assieme a tutte queste utilissime funzioni che ormai sfruttiamo quotidianamente, non mancano anche potenziali pericoli.

Ormai, infatti, quasi tutti sono sui social e, di conseguenza, lo sono anche i malintenzionati. Per questo motivo è necessario sempre mantenere alta l’attenzione, così da potersi godere tutti i benefici che le innovazioni tecnologiche ci offrono. Ma senza rischiare conseguenze spiacevoli.

La strepitosa funzione di WhatsApp da conoscere per non rischiare di essere spiati

Sono proprio gli stessi ingegneri che costruiscono le applicazioni ad aiutarci, mettendo all’interno della stessa app. funzioni che ci permettono di monitorare sia noi che le azioni di possibili malintenzionati.

Affinché queste opportunità di controllo siano efficaci, però, dobbiamo sapere come utilizzarle. Ecco, quindi, la strepitosa funzione di WhatsApp da conoscere per non rischiare di essere spiati.

Da ormai qualche tempo è possibile inviare ai propri contatti quella che conosciamo con il nome di posizione in tempo reale. Possiamo, cioè, condividere con un contatto o con un gruppo, tramite il gps, le nostre coordinate. Chi riceve questa posizione può seguire il nostro percorso da quel momento fino ad un massimo di otto ore.

Nel caso si inviino queste informazioni consapevolmente non ci sono problemi, anzi, si rivelano anche utili per certi aspetti. Nel caso in cui, invece, malauguratamente, qualcuno prendesse possesso del nostro smartphone, e inviasse a se stesso la posizione in tempo reale, potrebbe essere un problema.

Per questo, in caso di sospetto, consigliamo di fare come segue.

Apriamo l’applicazione e andiamo nella sezione delle impostazioni. A questo punto andiamo su account e, quindi, clicchiamo su privacy. Tra le voci in questa sezione troveremo quella dedicata proprio alla posizione in tempo reale. Potremo vedere se è in corso una condivisione live e, nel caso, di quanto tempo e in quali specifiche chat.

Si tratta di un’ottima possibilità per monitorare possibili invasioni della nostra privacy, ed è dunque consigliabile conoscerla.