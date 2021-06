Mark Zuckerberg è pronto a stupire e rivoluzionare ancora il mondo dei social network. Dopo aver inserito la funzione Shops sulla sua piattaforma principale, Facebook, questa novità è in arrivo anche sulla sua app di messaggistica, WhatsApp. I Lettori certamente sapranno infatti che la società Facebook è proprietaria anche di Instagram e della popolarissima applicazione di chat istantanea. Che, a questo punto, diventa anche un vero e proprio e-commerce dove gli utenti potranno effettuare compravendite senza abbandonare mai l’applicazione.

Come succede anche con Facebook, infatti, ora su WhatsApp è possibile anche fare acquisti grazie alla nuova funzione Shops. In diretta concorrenza ai grandi siti di e-commerce come Amazon ed Ebay, Zuckerberg spera che questa novità possa sfruttare il numero altissimo di utenti che già utilizzano l’ecosistema di Facebook per le loro necessità quotidiane senza far loro utilizzare altre piattaforme.

Un ecosistema integrato

Le pagine dei negozi, delle aziende e degli esercizi commerciali saranno dei veri e propri negozi virtuali, con grafiche accattivanti e facili da utilizzare, per rimandare ai prodotti o ai servizi in vendita.

Già tramite gli account Business di WhatsApp è possibile gestire una sorta di “catalogo” a disposizione degli utenti. Ma poi bisognava comunicare direttamente con il venditore per completare la transazione.

In questi giorni sta partendo proprio la grande novità: si sta rendendo compatibili proprio questi cataloghi con il sistema di Facebook Shops in modo da poter rendere tutto il sistema più integrato. Gli account WhatsApp Businness potranno mettere in evidenza i prodotti in vendita, creando le proprie home page dove già si potranno visualizzare i prezzi e le disponibilità degli articoli.

Ora su WhatsApp è possibile anche fare acquisti grazie alla nuova funzione Shops. Pochi click per vendere e comprare

L’acquisto, poi, non passerà più tramite la chat ma verrà gestito dal sistema in maniera molto più intuitiva, veloce e userfriendly e con pochissimi click.

Tutto sarà molto simile quindi a Facebook e Instagram, per far sentire gli utenti a proprio agio in un ecosistema già noto. Non resta che iniziare a preparare le vetrine dei propri shop virtuali e lanciare l’attività di vendita anche su WhatsApp!