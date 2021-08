Con la fine dell’estate, ci stiamo già preparando ad avere un orto perfetto per settembre. Infatti, sappiamo bene che in ogni momento dell’anno bisogna fare dei lavori diversi per tutelare le nostre coltivazioni.

Ad esempio, a luglio abbiamo dovuto aumentare i nostri sforzi per combattere la siccità ed abbiamo dovuto spargere sostanze fungicide. In queste settimane, invece, siamo andati in vacanze ed è stato necessario trovare un modo per irrigare l’orto anche in nostra assenza.

Anche in questi ultimi giorni di agosto e a settembre dovremo fronteggiare situazioni particolari e purtroppo queste possono mettere davvero a rischio le nostre coltivazioni. Infatti, dobbiamo fare attenzione agli eventi climatici che possono danneggiare l’orto ad agosto e settembre.

I cambiamenti del clima

A volte nel Mondo capitano grandi eventi che però spesso sembrano non toccare la nostra vita quotidiana. Altri, invece, purtroppo hanno un effetto immediato su di noi e sulle nostre passioni.

I cambiamenti climatici sono un avvenimento che potrà mettere in difficoltà molte persone che coltivano. L’inizio del 2021 faceva ben sperare, perché non è stato troppo caldo né ha dato problemi particolari. Poi, però, è arrivata l’estate, con temperature estremamente elevate. Qualche settimana fa a Siracusa si è persino registrata la più alta temperatura di sempre in Europa.

Questo, ovviamente, ha ripercussioni anche sul nostro orto. Se vediamo che le temperature sono più alte del normale, stiamo attenti alla salute delle piante. Irrighiamo di più anche se siamo già a settembre ed anticipiamo il raccolto se vediamo che la maturazione è arrivata prima.

Attenzione agli eventi climatici che possono danneggiare l’orto ad agosto e settembre

Il secondo aspetto dei cambiamenti climatici che mette in pericolo l’orto è dovuto agli eventi estremi. Grandinate e piogge torrenziali si sono abbattute sul nostro Paese, soprattutto a Nord. Esse possono distruggere tutto il nostro raccolto in breve tempo, quindi stiamo attenti e cerchiamo di proteggerlo. In un articolo precedente abbiamo proprio toccato questo tema, indicando come evitare danni eccessivi. Utilizziamo protezioni e magari scaviamo anche dei canali di scolo che permettano all’acqua di defluire, in caso di pioggia forte.

Insomma, l’emergenza climatica tocca ormai ogni aspetto della nostra vita ed anche la verdura a chilometro zero che amiamo coltivare non fa eccezione. Bisogna quindi agire tempestivamente, perché con l’arrivo dell’autunno le giornate di pioggia aumenteranno. Allo stesso tempo non è detto che ci libereremo delle alte temperature, quindi in questo periodo dell’anno bisogna fare particolarmente attenzione al nostro orto.