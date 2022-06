Sappiamo come in estate prendere sonno sia più complicato. Vuoi per le temperature diverse, vuoi per un cambiamento di stile di vita. A volte, bisogna chiedere un aiuto esterno per riposare al meglio. Se la cara e vecchia camomilla sembra essere ormai in disuso, si fa sempre più largo la melatonina, in varie forme, in bustina come in pastiglie.

Lo stress sempre più forte di cui più o meno tutti siamo vittime, ci costringe ad aiuti per svolgere funzioni naturali. Sarebbe realmente da preoccuparsi, ma sembra un problema davvero sottovalutato.

La natura, però, come sempre, ci può venire incontro per emendare un po’. In fondo, fino a pochi decenni fa, erano questi tipi di prodotti ad alleviare gran parte dei problemi. Per questo, oggi andremo a descrivere meglio un ortaggio che contiene tantissimi elementi ottimi per il nostro organismo. Soprattutto d’estate, dovrebbe essere introdotto nella nostra dieta. Non solo per combattere il sonno, ma anche come depurativo per il nostro organismo. Validissimo per contrastare il problema della stitichezza.

Stiamo parlando del radicchio rosso. Tipico di una regione d’Italia in particolare: il Veneto. Qui se ne coltivano tre qualità. Ognuna prende il nome dalla città di appartenenza. Quello di Verona, quello di Treviso e quello di Chioggia. Cambiano forma e consistenza, ma non le proprietà nutritive che le accompagnano.

Per combattere stitichezza e insonnia anche durante l’estate è arrivato il momento di inserire nella dieta questa verdura

Vitamine e sali minerali, oltre alle fibre, sono perfette per stimolare il nostro metabolismo. Mangiando del radicchio di sera, condito con un filo di olio e un po’ di limone, faremmo solamente del bene al nostro intestino. Non solo, ci concilierebbe anche il sonno. Oltre a nutrirci e a saziarci.

In più, le proprietà di questa verdura, sarebbero anche decisamente consigliate per la circolazione sanguigna. È anche chiamato un purificatore del sangue. Per questo, è molto apprezzato anche da chi soffre di diabete, perché capace di trattenere l’insulina, riequilibrando gli zuccheri ed evitando pericolosi scompensi.

Insomma, per combattere stitichezza e insonnia anche durante il periodo estivo, il radicchio rosso è fortemente consigliato. Un aiuto naturale da inserire nella nostra dieta, anche più volte nel corso della settimana.

Abbiamo parlato di estate, ma va precisato che ormai il radicchio si trova nell’intero arco della stagione. Di conseguenza, non è da ritenersi una verdure prevalentemente primaverile ed estiva. Certamente, i suoi effetti benefici si possono ricevere tutto l’anno. Magari inserendola anche in ricette davvero gustose, come quella del classico risotto.

