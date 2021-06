Tra i problemi più fastidiosi che ci troviamo ad affrontare quando andiamo in vacanza, c’è quello di una valigia dal profumo non esattamente floreale. Forse il bagaglio è stato tenuto per troppo tempo in soffitta, o forse durante il viaggio abbiamo messo in valigia dei vestiti che non abbiamo avuto il tempo di lavare. Ma niente paura, non occorre fare il bucato e lavare tutti i capi all’interno della valigia. C’è una soluzione molto semplice e geniale per mantenere la nostra valigia sempre fresca e profumata. Basta un oggetto semplicissimo. È questo l’insospettabile oggetto geniale che non deve mai mancare in valigia per tenere i vestiti freschi, asciutti e in ordine.

Usiamo i fogli per l’asciugatrice

Di quale oggetto stiamo parlando? Dei fogli per l’asciugatrice. I fogli per l’asciugatrice vanno sempre più di moda, perché questo elettrodomestico è ormai diffuso nelle case di molti italiani. Si tratta di piccoli fogli di stoffa che vengono messi nell’asciugatrice insieme al bucato. La loro funzione è evitare che si formi elettricità statica, ammorbidire i panni e soprattutto, profumarli. Ma questi fogli non tornano utili solo per fare il bucato. Possiamo metterli anche in valigia. È questo l’insospettabile oggetto geniale che non deve mai mancare in valigia per tenere i vestiti freschi, asciutti e in ordine.

Fatti apposta per rinfrescare la biancheria

I fogli per l’asciugatrice sono fatti apposta per profumare la biancheria ed evitare che si formino odori di muffa o di stantio. È per questo che possiamo sfruttarli per mantenere freschi e fragranti i capi all’interno della nostra valigia anche durante una vacanza di diversi giorni. Basterà posizionare uno o due fogli per asciugatrice tra i capi, per dire addio per sempre ai cattivi odori. A proposito di vacanza, facciamo la massima attenzione a non portare a casa in valigia le cimici dei letti. Ecco il metodo più sicuro per evitare di portare a casa le cimici dei letti che trasformano il ritorno dalle vacanze in un incubo.