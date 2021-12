Il mese di dicembre è iniziato da poco e le temperature sono calate in tutta Italia.

È arrivato il momento di tirare fuori dal guardaroba cappelli, sciarpe e guanti perché per strada il freddo si fa sentire, e non se ne può fare a meno. Se siamo rimaste senza, oppure desideriamo essere sempre alla moda, o ancora stiamo pensando di regalare uno di questi accessori per Natale, quest’anno c’è l’imbarazzo della scelta! Tanti e diversi, dai più sportivi a quelli più originali e raffinati: sono questi i cappellini, le sciarpe e i guanti più in voga quest’inverno per stare calde ed essere belle a qualsiasi età.

I cappelli

Tenere la testa al caldo avvolta da un morbido cappello è proprio ciò che serve in presenza di vento, pioggia o neve.

È importante sentirsi a proprio agio indossando ciò che più ci sta bene senza rinunciare a modelli cool. La stagione 2021-22 offre una vasta varietà di cappellini mettendoci a disposizione la classica cuffietta in cashmere, a costine di vari colori, cappellini con visiera e a secchiello.

Per le fredde e umide giornate con pioggia non mancano tessuti impermeabili, in velluto, in fantasia pied de poule oppure la caldissima eco-pelliccia.

Le sciarpe

Come si può resistere al freddo senza essere avvolti da una morbida sciarpa?

Quest’anno la moda le propone di lana grossa e di vari colori con cui scaldarci nelle giornate più fredde e adatte ad un look casual. Le sciarpe di quest’anno sono caratterizzate da un particolare a cui prestare attenzione, cioè la frangia e la vestibilità over. Per un look sofisticato possiamo indossarle con pelliccia in calde tonalità, come il color cioccolato.

Non mancano i pratici anelli di lana a costine, oppure trapuntate adatte per un look casual. Per accompagnare abiti eleganti occhio alle sciarpe soffici e leggere come ci propone Louis Vuitton.

I guanti

I guanti sono l’accessorio trend da tenere sempre in borsa in inverno, per proteggere le mani delle più freddolose e per evitare possibili geloni.

Sono di moda i modelli super chic come i lunghissimi guanti Prada, per chi ama sentirsi un po’ diva anni 50 e quelli corti e pratici in nappa e tessuto. Oltre ai lunghissimi e corti sono di tendenza, in pelle e rivestiti in calda fodera, guanti di media lunghezza molto ricercati ed elettrizzanti.

Per chi ha bisogno di guanti belli e pratici sono sempre di moda le versioni touchscreen di tante fantasie e colori. Permettono di scrivere messaggi al cellulare e maneggiare qualsiasi cosa senza aver timore che ci caschi dalle mani.