L’abbinamento di colori tra bianco e nero è un classico intramontabile. Si adatta sia alle occasioni più eleganti che alla vita di tutti i giorni. Le possibili varianti sul tema sono tantissime e una in particolare è molto in voga nell’ultimo periodo. Gli amanti del bianco e nero adoreranno questo pattern che spopola nella moda invernale.

Il pattern detto pied-de-poule (piede di gallina) è l’ideale per vestiti, accessori e scarpe. Reso celebre da Dior verso la fine degli anni ’40, continua tutt’oggi a riscuotere un grandissimo successo e ad essere apprezzato sia dagli stilisti che dalla gente comune, sia uomini che donne.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Non a caso, con l’arrivo dei mesi freddi capita spesso di vedere dei capi o degli accessori esposti nelle vetrine dei negozi. Originariamente il pied-de-poule era adottato solo per capi in lana scozzese, ma ad oggi non è più così e viene utilizzato anche con capi di cotone o di tessuto sintetico.

Il pied-de-poule è il Re dei pattern invernali

Sembra che quest’anno non sarà diverso. Il pied-de-poule continuerà ad essere il Re indiscusso delle tendenze invernali in merito alla scelta della fantasia dei tessuti in bianco e nero.

Richiamiamo già solo alcuni dei capi e degli accessori del momento: il cocoon doppiopetto di Stella McCartney, lo slim monopetto di L’Autre Chose, le bluse con scollo a cravatta di Luisa Spagnoli, il cappello fedora di Moschino o il berretto con visiera di Elevenly.

Gli amanti del bianco e nero adoreranno questo pattern che spopola nella moda invernale

Anche se la sua versione più tradizionale è in bianco e nero, è sbagliato pensare che esista solo quella. In realtà, il pied-de-poule può essere anche rosso e bianco, nero e bluette, nero e rosso… c’è solo l’imbarazzo della scelta!

L’importante, per chi non è abbastanza audace da adottare un total look con il pied-de-poule, è sapere come abbinarlo. Il primo consiglio è quello di non aggiungere altri colori, bianco e nero a parte in caso non fosse presente. Al massimo, si può tentare un abbinamento con dei capi in denim, cioè il tessuto dei jeans.

Se invece ci si veste completamente con capi in pied-de-poule bianco e nero, si può spezzare la monotonia con un accessorio o un trucco di colore acceso, come una borsa gialla o un rossetto rosso.