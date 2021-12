Come scritto nel weekend, il rally natalizio ora dovrebbe aver iniziato onda C e quindi il rialzo dei mercati azionari dovrebbe durare fino a metà gennaio. Cosa proiettiamo per il momento da metà gennaio in poi? Un ribasso per qualche mese, ma questa è la mappa, poi di volta in volta andremo a vedere come sarà il territorio, ovvero la tendenza.

Procediamo per gradi.

Alle ore 20:05 del 13 dicembre abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.626

Eurostoxx Future

4.185

Ftse Mib Future

26.550

S&P 500 Index

4.680,25.

Grafici al rialzo e previsione al ribasso

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al giorno 10 dicembre.



Qual è la nostra previsione per questa settimana?

Fase laterale rialzista fra lunedì e martedì. Ritracciamento fra martedì e mercoledì e nuovo ribasso fino a venerdì.

Proiezione

minimo settimanale lunedì;

massimo settimanale venerdì.

Ecco le proiezioni dei minimi e massimi settimanali

Dax Future

area di minimo 15.430/15.601

area di massimo 16.056/16.345

Eurostoxx Future

area di minimo 4.170/4.238

area di massimo 4.290/4.378

Ftse Mib Future

area di minimo 26.600/26.805

area di massimo 27.555/27.900

S&P 500 Index

area di minimo 4.620/4.678

area di massimo 4.721/4.804.

Il rialzo dei mercati azionari dovrebbe durare fino a metà gennaio

Ecco i livelli da monitorare per mantenere il polso della situazione:

Dax Future

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 15.369. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 15.144.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 4.177. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.076.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 26.625. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 26.030.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 4.674. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.540.

Posizione da mantenere per il trading multidays:

Posizioni Long dall’apertura del 13 dicembre.

Come si potrebbe svolgere la giornata di contrattazione di martedì?

Apertura sui minimi e poi laterale rialzista per il resto della giornata di contrattazione.