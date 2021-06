Sono i protagonisti della colazione, ma anche dei validi alleati per soddisfare i languorini o calmare dei piccoli capricci. Sono i biscotti, tipici prodotti dolciari da forno, presenti nella tradizione culinaria di quasi tutti i Paesi. Il segreto di questo successo è nello zucchero contenuto al loro interno, che aumenta i livelli di serotonina con un effetto benefico sull’umore. Ma attenzione ai rischi che si corrono. I biscotti che consumiamo abitualmente, infatti, sono industriali, quindi ipercalorici e molto ricchi di zuccheri e grassi. Ne consegue – mangiandone in modo continuato ed eccessivo – un potenziale rischio nell’aumento di peso, nell’incremento del colesterolo cattivo e nella comparsa di picchi insulinici. Per questo, al momento della spesa, è importante scegliere con attenzione cosa si va ad acquistare.

Sono questi i biscotti più sani per la colazione da acquistare al supermercato

Innanzitutto, attenzione all’etichetta. Sugli scaffali dei supermercati sono sempre più numerosi le confezioni che riportano un ridotto apporto calorico o l’assenza di alcuni ingredienti. Zero zucchero, latte, burro o uova non sempre è sinonimo di maggiore leggerezza. Per questo è importante leggere attentamente gli ingredienti. Lo zucchero, ad esempio, potrebbe essere sostituito con termini diversi: sciroppo di glucosio-fruttosio, maltosio, destrosio, maltodestrine, sciroppo di mais e così via. Meglio scegliere biscotti in cui è chiaramente indicato lo zucchero (anche di canna) o miele. Stessa cosa vale anche per i grassi. Il consiglio è di scegliere biscotti che contengono olio extravergine di oliva o burro ed evitare margarina e olio di colza.

Meglio quelli di farina integrale

Per la nostra dispensa scegliamo biscotti ricchi di fibre (mai sotto i 6 grammi ogni 100 grammi). Per cui meglio privilegiare i biscotti realizzati con farina di tipo 2 o, meglio ancora, integrale. Quindi, ancora una volta, è fondamentale leggere l’etichetta. Tra gli ingredienti, infatti, deve essere segnato che il 100% per cento della farina sia indicata come “di grano tenero integrale” o “di frumento integrale”.

Diciture chiare, farine non raffinate e ingredienti semplici: sono questi i biscotti più sani per la colazione da acquistare al supermercato.

Naturalmente, lungi dal demonizzare il consumo di biscotti, il consiglio è di consumarli in modo oculato e con moderazione, affiancando uno stile di vita sano ed equilibrato. L’alternativa, anche divertente per i più piccoli, è concedersi del tempo per prepararli in casa, la scelta sicuramente più salutare.

