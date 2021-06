Anche i piatti che a prima vista possono sembrare più semplici e banali nascondono segreti che, se scoperti o imparati, ne migliorano incredibilmente la qualità.

Pur volendoci pochi passaggi e altrettanti pochi ingredienti, non vuol dire che quella ricetta si riveli per forza anche facile da preparare. Anzi, a volte, si tratta proprio del contrario. Sono, infatti, proprio i piccoli particolari a rendere difficile la sfida di portare a tavola un piatto saporito.

Il sapore della carne

Prendiamo ad esempio la carne.

Si tratta di un alimento che, già senza l’aggiunta di alcun ingrediente, presenta nella maggior parte dei casi un gusto intenso.

Proprio per questo motivo, nella preparazione dei secondi piatti a base di carne, dovremmo sempre considerare il rischio di aggiungere troppi alimenti. Se non dosati a dovere, questi ultimi potrebbero infatti influenzare negativamente il sapore ed il gusto del taglio di carne stesso.

Per una bistecca succosa e tenera da impazzire sono questi gli imperdibili segreti

Oltre ad indovinare il giusto tempo di cottura, scelto e deciso anche in base al gusto personale degli ospiti, dobbiamo anche considerare quali ingredienti utilizzare per insaporire. Bene, oggi ci poniamo proprio questo obbiettivo, svelando come per una bistecca succosa e tenera da impazzire sono questi gli imperdibili segreti.

La prima cosa da fare è quella di versare dell’olio d’oliva sulla bistecca e spargerlo per bene su tutta la carne massaggiandola con le mani. A questo punto aggiungiamo anche del sale e del pepe, su entrambi i lati ovviamente, e continuiamo a massaggiare per bene. Assicuriamoci che tutti i condimenti raggiungano l’intera superficie dell’alimento.

Passiamo alla cottura in padella.

Mentre la carne inizia a prendere colore, spalmiamovi sopra dell’aglio e del burro su entrambi i lati, facendo in modo di non lasciare nessun angolo scoperto.

Infine, una volta raggiunta la cottura ideale e preferita da noi o dai nostri commensali, spostiamo la carne su un piatto. Lasciamogli sopra lo spicchio d’aglio precedentemente utilizzato e avvolgiamo il tutto con un foglio di carta stagnola per qualche minuto. Rimuoviamo l’alluminio e serviamo la carne con il contorno che più preferiamo.

I risultati saranno straordinari, proprio per l’ottimo aroma che la bistecca acquisirà grazie a tutti questi attenti passaggi.