Sono questi i biscotti light da mangiare a colazione e da mettere subito nel carrello della spesa

La colazione è uno dei pasti principali della giornata. Mai saltarlo e mai bere solo caffè. Mettiamo sempre qualcosa nella pancia. Non tutti riescono a mangiare appena svegli, magari riescono a mettere qualcosa nello stomaco solo dopo qualche ora. Questione anche di abitudine.

Cosa inoltre importantissima è quella di bere un bicchiere d’acqua appena svegli. L’acqua andrà a risvegliare gli organi interni e darà loro il buongiorno. Quindi di mattina è fondamentale bere acqua, il nostro caffè, ma anche mangiare qualcosina.

Cosa mangiare?

Cosa possiamo mangiare però la mattina? Questo sicuramente è un bel dubbio. In arrivo dell’estate siamo abbastanza concentrati sul corpo. Quindi andiamo in palestra, tonifichiamo i muscoli e stiamo attenti a cosa mangiamo. La mattina dunque ci servono quei biscotti che possiamo mangiare con tranquillità perché ci fanno iniziare la giornata in forze, ma che non hanno troppe kcal. E quali possono essere? Ecco alcuni biscotti (n.d.r. a parere dello scrivente) che presentano poche kcal secondo i valori nutrizionali presenti sull’etichetta della confezione. Tutti biscotti che si trovano al supermercato, non dobbiamo girare mari e monti per trovarli. Ovviamente sul mercato sono presenti tantissimi altri prodotti, qui ne vengono consigliati solo alcuni tra cui poter scegliere.

Partiamo da quello che ha meno kcal di tutti. Stiamo parlando infatti dei Pavesini. Un biscotto conosciuto in tutta Italia e che almeno una volta abbiamo mangiato. Perfetto per uno snack pomeridiano, ma è perfetto la mattina anche con dello yogurt e un frutto. Un semplice Pavesino ha solo 9 kcal.

Altro super biscotto light è invece Buonicosì Petit di Galbusera. Marchio anche questo super noto in Italia che produce una vastissima gamma di biscotti. La linea Buonicosì petit non ha zuccheri aggiunti, è di farina integrale e un biscotto ha 17 kcal.

Infine abbiamo i biscotti Oswego Colussi. Anche questi perfetti per la colazione. Alimento che possiamo abbinare a yogurt e a qualche frutto. Ma sono perfetti anche se vogliamo immergerli nel caffè oppure nel latte. Questi hanno 26 kcal a biscotto.

Sono questi i biscotti light da mangiare a colazione, ma anche come snack nel pomeriggio quando arriva l’ora della merenda. Un biscotto leggero e gustoso che non andrà ad appesantirci, ma che ci darà forza per iniziare o continuare la giornata. La scelta sta a noi, e i biscotti in commercio sono tantissimi. Basta leggere i valori nutrizionali e capiremo subito cosa stiamo mangiando.

