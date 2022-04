Arriva un nuovo biondo per questa primavera ballerina. E come dice Samuel Beckett: “Dance first. Think later”. Un’esortazione a fare, a vivere e dopo a pensare. Certo, questo non è valido per tutto, pensare fa bene e va fatto prima di agire. Ma per alcune cose, possiamo seguire il cuore. E così se vogliamo cambiare colore di capelli o semplicemente tonalità facciamolo. E c’è questa tonalità di biondo che è veramente spettacolare.

Oltre al colore possiamo anche scegliere di tagliarli se ne abbiamo voglia. Per dare una nuova vita ai nostri capelli, grande tendenza di quest’anno, ma anche dell’anno scorso, è il capello corto. C’è stato un vero e proprio amore verso il pixie, ma anche verso il mullet. Se li amiamo entrambi, possiamo scegliere di unirli in questo taglio fenomenale.

Tornando alla tonalità da scegliere, i toni chiari saranno di moda. Quindi se amiamo i toni del marrone scegliamo un castano chiaro, se amiamo i toni del rosso possiamo scegliere le tonalità del rame, e per il biondo?

Torna di moda questa tonalità di biondo da fare ora in primavera per essere più raggianti del sole

Andava di moda già nel 2019, quindi non molto tempo fa. Ma chi aveva abbracciato questa tendenza capelli non ha avuto modo di sfoggiarla a causa di vari lockdown. Per fortuna questo biondo si prende la sua rivincita nella primavera del 2022.

Si tratta del biondo burro. Detto così può sembrare un colore un po’ strano, ma è sicuramente un’immagine molto visiva e potente. Infatti si tratta di un biondo che riesce a mixare in modo sublime le tonalità del chiaro e quelle dello scuro. Quindi non sarà un biondo dorato, ma nemmeno un biondo platino. Sarà un biondo burro.

Questo è un colore che regalerà dolcezza ai lineamenti del viso, e allo stesso tempo darà luce al volto. Impossibile realizzarlo da sole a casa, sarà sicuramente necessaria la mano esperta di un hair stylist che si prenderà cura del nostro colore. Un professionista che sarà in grado di mixare chiaro e scuro in modo perfetto, senza che i due colori vivano separatamente. Infatti devono diventare un unicum.

Ovviamente chi già di per sé ha una base chiara sarà facilitato, ma ovviamente anche chi parte da una tonalità più scura può avere questo hair color trend. Ed ecco che torna di moda questa tonalità di biondo da sfoggiare in primavera

