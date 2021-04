Dopo un anno di restrizioni, la guerra contro il Covid 19 non è ancora finita. Il Governo italiano fa di tutto per combattere il virus. I DPCM del Presidente del Consiglio decretano chiusure e limitazioni, ma sono indispensabili per la salute pubblica.

Esistono diversi tipi di mascherine che devono seguire gli standard dettati dall’Unione Europea. I guanti, ancora, limitano i contatti e il diffondersi incontrollato dei germi. Ma solo a patto che si indossino in un determinato modo.

Un altro dispositivo fondamentale sono i prodotti per l’igiene. Attenzione perché lo stiamo usando spesso ma in questi casi il gel igienizzante può causare danni alle mani che potrebbero avere conseguenze negative e di non poco conto per molto tempo.

A cosa serve il gel igienizzante

Il gel igienizzante è un prodotto davvero fondamentale in epoca di pandemia. La pulizia, infatti, è un punto cruciale per il contenimento del virus. I microrganismi possono annidarsi dappertutto. Per evitare che il Covid 19 si insinui nell’organismo, non bisogna toccarsi occhi, naso e bocca. Avere un’igiene adeguata è un must. Ma cosa fare quando ci si trova fuori di casa?

È proprio qui che ci viene in soccorso il gel igienizzante. Lo si utilizza per disinfettare le mani dopo aver toccato qualche superficie possibilmente contaminata. O anche solo per sicurezza e per zelo. Se ne applica qualche goccia sulle mani e si sparge su tutte le zone interessate. In questo modo ci si sentirà sempre al sicuro. Si ricorda di utilizzare congiuntamente altri dispositivi di protezione.

Problemi di dermatite

Il gel igienizzante può essere davvero pericoloso in determinati casi. Basti pensare alla dermatite. Essa consiste nella desquamazione della pelle e nella secchezza delle mani. Il tutto può culminare con delle escoriazioni o piccole ferite. I sintomi più fastidiosi possono essere prurito e dolore.

Se non trattato in maniera efficace rivolgendosi ad un esperto, tale problema rischia di cronicizzarsi. Anche in questo caso esagerare non è mai la scelta giusta. Bisogna essere coscienziosi e utilizzare il senso comune.

Si consiglia di usare il gel igienizzante in maniera parca e parsimoniosa.