A più di un anno dallo scoppio dell’emergenza sanitaria, si sente sempre più spesso parlare di turismo di prossimità e di turismo lento. La limitazione agli spostamenti e ai viaggi verso verso mete lontane e sperdute ha offerto il privilegio di rivalutare molte bellezze paesaggistiche nostrane.

Alle volte si scopre di avere a qualche chilometro da casa degli angoli di paradiso che prima d’ora erano rimasti quasi sconosciuti. Ecco allora che cambia il modo di spostarsi di esplorare il territorio e che vien voglia di esplorare pacifiche immerse nel verde. Per chi ama la natura anche l’Italia ha il suo incantevole Cammino di Santiago che passa da ogni regione svelando paesaggi mozzafiato tutti da scoprire.

Che cos’è il Sentiero Italia CAI

È lungo più di 7.000 chilometri il Sentiero Italia CAI, un meraviglioso cammino che attraversa ogni singola regione di Italia, comprese le isole. Si tratta di un lungo percorso che attraversa e collega moltissimi Parchi Nazionali Italiani. Il progetto è la risultante di un accordo tra il Ministero dell’Ambiente e il Club Alpino Italiano che già da tempo lavorano all’iniziativa. Esso si compone di numerose tappe proprio come il più famoso Cammino di Santiago e racchiude un itinerario escursionistico di grande valore paesaggistico. Una vera e propria panacea per chi desidera staccare dalla frenesia quotidiana per ritrovare la serenità dei colori e dei profumi della natura.

Un lungo e affascinante cammino che collega le meraviglie dello Stivale

Dagli Appennini alle Alpi passando per le isole. Anche l’Italia ha il suo incantevole Cammino di Santiago che passa da ogni regione svelando paesaggi mozzafiato tutti da scoprire. Sul portale realizzato ad hoc è possibile consultare la mappa e tutte le informazioni utili per conoscere meglio il percorso. Il sentiero è tracciato da cartelli segnavia colorati di rosso-bianco-rosso e le varie sezioni del Club Alpino sono costantemente al lavoro per valorizzarne tutti i tratti.

Anche chi si sposta dalle grandi città potrà facilmente raggiungere le tappe di accesso al cammino percorrendo appena poche ore di viaggio. Si tratta di una inestimabile risorsa naturalistica aperta agli appassionati e a chi vuole semplicemente staccare la spina per ritrovare la giusta energia.

