Talvolta il tempo a nostra disposizione è poco e non si riesce in alcun modo ad affrontare la palestra per fare attività motoria. Fare qualcosa per allungare i muscoli e rilassarci è importante. Questo permette di mandare via tutto l’affaticamento di una giornata. Alcuni esercizi si possono praticare la mattina appena svegli. Questo ci aiuterà a svegliarci e a non sentire quei fastidiosi dolori muscolari durante il giorno, soprattutto alla schiena. Se faremo questi esercizi ecco il favoloso modo per combattere il mal di schiena praticando questi semplici esercizi.

Di che si tratta

Lo yoga è una disciplina di origine orientale divenuta popolare e diffusa nella nostra società che non è mai stata abituata ad ascoltare i messaggi che invia il nostro corpo. Alcuni esercizi di yoga danno proprio la capacità di rilassarsi e liberarsi dalle tensioni. La pratica dello yoga ci farà raggiungere un benessere fisico e psicologico.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Semplici esercizi

Si può provare a casa a fare semplici posizioni che servono come stretching per distendere i muscoli. Oltre a ciò, questi esercizi hanno il potere di dare una buona energia per affrontare la giornata. Una buona sequenza di questi esercizi da fare al mattino aiuta a migliorare l’elasticità della schiena, allungando anche i muscoli di collo e spalle. Inoltre, ripetuti tutte le mattine, prevengono il dolore alla schiena.

Si fa così

Dobbiamo sdraiarci per terra con i palmi delle mani e le ginocchia appoggiate. I piedi fermi con il dorso a terra. A questo punto si comincia ad inarcare la schiena con il mento verso l’alto e con lo sguardo proiettato in avanti. Si procede espirando con il naso arcuando la schiena e con lo sguardo rivolto in basso. Ripetiamo più volte la respirazione.

Altro esercizio ideale per lo stress è quello di inginocchiarsi e appoggiare il sedere sui talloni. Mentre si ispira con il naso allunghiamo la schiena in avanti fino a portare la fronte per terra. Le spalle devono restare durante l’esercizio morbide e le braccia ben distese in avanti. Il dorso dei piedi deve restare appoggiato per terra.

Ecco il favoloso modo per combattere il mal di schiena praticando questi semplici esercizi

Sono piccoli esercizi, ovviamente lo yoga ne offre molti. Questi sono proprio quelli iniziali di una pratica yoga pensati proprio per chi ha poco tempo. Ma che comunque ha bisogno che i muscoli si distendano e si possa prendere un po’ di energia liberandosi dallo stress.