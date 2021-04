I carciofi sono uno dei prodotti più pregiati della primavera. Sono ottimi in cucina e vengono utilizzati anche nei trattamenti di bellezza o come rimedi naturali. In pochi, però, sanno che possiamo coltivarli a casa in un vaso. Ma dobbiamo fare molta attenzione e trovare il metodo e il terreno giusto. E se i nostri carciofi non crescono forse stiamo commettendo questi errori ma possiamo ancora rimediare.

Scegliamo il terreno e i semi giusti da piantare

Se non abbiamo un orto o ampi spazi per coltivare i carciofi optiamo per il vaso. Come primo passo applichiamo uno strato di argilla espansa come base. Sopra di esso metteremo un terriccio fresco e non troppo calcareo o ricco di sabbia. La soluzione ideale è quella di creare un mix tra terriccio universale e letame maturo.

Facciamo anche attenzione alla scelta di cosa piantare. Nei carciofi ci sono i semi e le gemme, o carducci. I semi sono difficili da coltivare senza orto e senza uno spazio adeguato. Meglio se optiamo per i carducci. Scegliamo quelli che hanno prodotto qualche foglia e trapiantiamoli nel nostro vaso.

Se i nostri carciofi non crescono forse stiamo commettendo questi errori ma possiamo ancora rimediare: controlliamo le buche e l’annaffiatura

Due errori da evitare assolutamente riguardano la profondità delle buche e la frequenza di annaffiatura. Quando trapiantiamo non andiamo troppo in profondità. La pianta di carciofo ha bisogno di aria e non ama l’acqua ristagnante e la troppa umidità.

Facciamo attenzione anche alla cura giornaliera. Annaffiamo ogni giorno ma senza esagerare e senza creare pozze d’acqua nel vaso. La nostra pianta crescerà forte e rigogliosa. Nel frattempo controlliamo anche la crescita ed eliminiamo i carducci che si formeranno via via. Tolgono nutrimento prezioso al carciofo.

