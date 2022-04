Con la bella stagione è il momento di sfoggiare quei capi leggeri e colorati che ci rendono più trendy e luminosi. La primavera ha portato con sé nuove mode e tendenze di ogni tipo, che vanno dalla testa ai piedi.

Ma c’è un capo che si sta facendo notare in questo periodo e che crediamo possa farci compagnia per tutta l’estate. Indossarlo sarà un piacere, non importa quale età abbiamo, perché rinnoverà il nostro look a dismisura. Vediamo quale pezzo non possiamo farci mancare e come abbinarlo alla perfezione per essere alla moda in ogni occasione.

Il tailleur corto fa tendenza

Sulle passerelle ha riscosso un enorme successo e per le strade sta già facendo faville. Parliamo del tailleur, simbolo per eccellenza della stagione primaverile. Oggi metteremo sotto i riflettori la versione accorciata di questo abito così versatile, in particolare della parte superiore.

La giacca del tailleur corto è la vera moda di questo momento destinata a durare per i mesi a venire. Si presenta nelle colorazioni più disparate e si può abbinare a tantissimi outfit diversi. Così soddisferà inequivocabilmente anche i gusti delle più pignole e attente al look.

Dunque, allarghiamo gli orizzonti e scopriamo come indossare questo caposaldo della moda per fare colpo sia di giorno che di sera.

Ecco l’abito chic e alla moda della primavera estate 2022 che tutte vogliono nel guardaroba e spopola con jeans e minigonne

La giacca del tailleur corto sprigiona eleganza e fascino sotto ogni aspetto, ancor di più se accostata a un paio di classici jeans. Che scegliamo la versione più scura di questi pantaloni o viriamo sulle tipologie vintage, non resteremo delusi. Diamo un’opportunità anche alla variante più ampia a vita alta e vedremo come il risultato non cambi.

Ma cosa mettere sotto la giacca in questi casi? L’abbinamento perfetto non ha limiti e parte dalla classica t-shirt per arrivare al crop top fino alla camicia maschile.

Dunque, ecco l’abito chic e alla moda che molte cercavano, che va d’amore e d’accordo anche con la minigonna. Indossiamola pure in pelle o tessuto, basta che sia corta come vuole il trend di stagione. Come alternativa, sembra andare forte l’accoppiata giacca del tailleur corto con la gonna in variante midi. Puntiamo in questo caso ai modelli di gonna più ampi e fluidi, che tanto vanno di moda in primavera.

Se gonne e jeans non fanno per noi, comunque, non sfigureremo nemmeno con un elegantissimo paio di pantaloni palazzo con stampe fantasia. Sarà quel look perfetto a cui abbinare la giacca del tailleur che metterà d’accordo proprio tutti.

Approfondimento

Come abbinare il tailleur bianco o nero restando alla moda con queste fantastiche idee di stile per sottogiacca e accessori chic