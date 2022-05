Per quanto cerchiamo di aerare le stanze di casa, spesso i cattivi odori sono persistenti e non vanno via. Basta pensare a quando cuciniamo o a quando abbiamo degli animali domestici. Oppure, per colpa dell’umidità, le stanze hanno un odore di muffa e di bagnato. In questi casi abbiamo diversi metodi per eliminare puzze e odori spiacevoli, ma oggi vogliamo parlare di uno davvero efficace. Ecco in che modo facciamo sparire la puzza di fritto, cacca e muffa con alcuni metodi perfetti che agiscono in pochi secondi.

Quando l’odore persiste e siamo disperati

Soprattutto nelle mezze stagioni il problema degli odori in casa può essere serio. Tutti noi lottiamo contro odori di cibo, della lettiera o del bagno e spesso siamo disperati. Possiamo provare ad usare gli spray deodoranti, ma spesso hanno un odore pungente e non danno risultati. Le candele profumate sono invece efficaci e piacevoli, ma non coprono gli odori sgradevoli. Se vogliamo davvero risolvere il problema e coprire le puzze profumando gli ambienti possiamo usare il metodo antico della fumigazione.

Chi ama l’incenso e le essenze andrà pazzo per questo metodo, che consiste nel bruciare le resine naturali. Possiamo bruciare incenso o palo santo, benzoino o mirra, ma oggi vogliamo parlare di resine meno note, ma potentissime.

Facciamo sparire la puzza di fritto, cacca e muffa con questi profumi perfetti per avere stanze pulite e profumatissime

Oggi proponiamo di bruciare due resine dall’odore forte e che producono molto fumo. Non dovremo far altro che arroventare un carboncino in un piattino di metallo e posizionare la resina al centro. Ora vedremo levarsi il fumo assieme ad un odore davvero forte e persistente. Possiamo bruciare dei trucioli di legno di oud, famoso ed apprezzato per il profumo legnoso e fortissimo. Questo legno ha un odore davvero inconfondibile che dura molto a lungo.

L’altra opzione è di usare la resina di sandracca. Con il suo odore dolciastro e aromatico riempie la casa con un fumo potente e spesso. Questo fumo, secondo alcuni, è in grado di purificare l’aria della casa da energie cattive e agisce anche sull’umore. Con la sua nota potente e persistente è in grado di coprire anche gli odori più spiacevoli e spessi. Inoltre, anche dopo che il carboncino è stato spento, il profumo persisterà anche per diverse ore.

Approfondimento

Se vogliamo che tutti si girino quando entriamo in una stanza è questo il profumo da indossare in primavera