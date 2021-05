Quante volte ci capita di conservare scatole di scarpe vuote, che rimangono nei nostri armadi per mesi senza essere riutilizzate, occupando solo tanto spazio?

Oggi però vogliamo proporre qualche interessante idea per riutilizzarle in modo intelligente. Dunque, sono questi i 3 fantastici metodi di riciclo creativo per non buttare mai più le scatole di scarpe vuote ed inutilizzate che occupano spazio inutile.

Le tecniche di riciclo creativo

La prima tecnica è quella di creare una scarpiera a vista. Basterà unire le scatole utilizzando anche i coperchi e formare un’apertura sul lato anteriore, in modo da poter inserire facilmente le scarpe all’interno. Per ottenere un effetto che più si avvicina ai nostri gusti o che si sposi bene con il nostro arredamento, possiamo rivestire le scatole con della carta regalo o da parati.

La seconda soluzione è quella di trasformare le scatole di scarpe in dei quadretti da appendere alle pareti. Possiamo creare delle composizioni sui muri, alternando scatole di diverse dimensioni e colori e magari rivestendole con della carta da parati e applicando qualche stencil per un tocco di originalità.

Un’altra idea davvero entusiasmante è quella di creare dei carinissimi ed utili cestini porta pane., Basterà rivestire le scatole con dello spago robusto utilizzando della colla a caldo e il gioco è fatto.

Qualche spunto in più

Un’altra carinissima idea prima di concludere il nostro articolo è quella di creare dei semplici ma utilissimi porta penne. Ci occorreranno questa volta anche dei rotoli di carta igienica terminati. Basterà posizionare all’interno delle scatole i rotoli di carta igienica e rivestire le nostre scatole con carta da parati colorata. È inoltre possibile anche creare degli utilissimi organizer per i cavi, che ci aiuteranno a mettere ordine tra i cavi del pc e i caricabatteria.

