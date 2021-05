La primavera porta con sé la fioritura di moltissime piante. E in alcune parti del mondo diventa proprio una festa. Ad esempio in Giappone si festeggia la fioritura dei ciliegi che viene definita “hanami”. Infatti durante questa festa si è soliti uscire per le strade e andare nei parchi a osservare questo cielo ormai non più azzurro, ma rosa o bianco.

L’hanami ogni anno porta in Giappone moltissimi turisti che durante la primavera corrono nell’isola per assistere a questa festa. Il periododi fioritura può variare a seconda del luogo, solitamente inizia a fine marzo fino a maggio. Ma di avvenimenti di questo tipo al mondo ce ne sono tantissimi. Oltre alla fioritura dei ciliegi c’è uno dei parchi più belli e colorati al mondo che bisogna visitare assolutamente in primavera che invece si trova in Olanda.

Il Keukenhof in Olanda

Basta un weekend: si prenota un volo, una notte, mascherina sempre con sé e si viaggia alla scoperta di questo parco veramente mozzafiato. Un distesa immensa di tulipani dai mille colori. Questo parco non dista molto da Amsterdam, infatti lo si può raggiungere in circa mezz’ora sia con un mezzo privato sia con un mezzo pubblico.

Il periodo indicato è proprio questo qui, quello primaverile. Infatti, come per i ciliegi giapponesi, da metà marzo a fine maggio il parco di Keukenhof si trasforma nel quadro “Campo di tulipani” di Claude Monet, un vero spettacolo da vedere.

All’interno del parco ci sono circa 800 diverse specie di tulipani con circa 7 milioni di bulbi che ogni anno regalano un’immagine che lascia senza parole. Il parco fu costruito nel 1857 e d’allora è diventato una delle mete più viste in Olanda. Ovviamente, non ci sono solo tulipani ma anche altre specie di fiori, come narcisi, giacinti, orchidee, iris e garofani. Per questo è uno dei parchi più belli e colorati al mondo che bisogna visitare assolutamente in primavera.

Approfondimento

Una spiaggia da mille e una notte poco conosciuta qui in Italia con un mare cristallino e una sabbia dorata.