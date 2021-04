Oggi vogliamo parlare di un rimedio naturale per la cura del nostro giardino a cui nessuno pensa mai.

Questo rimedio deriva dal riciclo delle bustine di tè.

Infatti, dopo aver letto questo articolo nessuno butterà mia più le bustine di tè dopo aver scoperto questo fantastico metodo di riciclo, il risultato sarà sorprendente.

Quanti di noi bevono il tè? E quante volte e capitato di consumare magari una tazza di tè e poi di buttare via la bustina nella pattumiera?

Il tè e le sue proprietà nel giardinaggio

Il tè in realtà è ricco di proprietà. Le bustine di tè infatti contengono tannini e altri nutrienti che permettono di far aumentare il livello di azoto nel nostro terreno.

Inoltre aggiungere delle foglioline di tè aumenterà l’acidità che favorirà la decomposizione di altri elementi.

Sono un ottimo fertilizzante, infatti la presenza di tè aumenterà la comparsa di lombrichi che ne digeriscono le foglie.

Evitano la crescita di erbacce, inoltre sono un rimedio naturale che non causa danni né all’ambiente né all’uomo. Anzi compiendo questo gesto produrremmo anche meno immondizia da smaltire.

Le bustine di tè sono anche ottime per tenere lontano dal nostro giardino gli amici gatti che proprio non amano l’odore del tè.

Per ovviare al problemino del gatto in giardino basterà posizionare le bustine proprio una prossimità delle nostre piante.

Il metodo naturale e come applicarlo

In realtà le bustine di tè hanno un grande valore per le nostre piantine. Infatti invece di buttarle via un ottimo rimedio sarà quello di sotterrarle nel nostro orto o nel nostro giardino. Possiamo anche utilizzarle per concimare le piante in vaso che abbiamo a casa.

Basterà riporre le bustine di tè ancora bagnate nel terreno delle nostre piantine. Poi ricoprire con altro terriccio e il gioco è fatto.

Nessuno butterà mia più le bustine di tè dopo aver scoperto questo fantastico metodo di riciclo, il risultato sarà sorprendente! Se questo articolo è stato uno spunto utile, è possibile leggere altri rimedi cliccando qui.