Sono questi i 2 valori del sangue da tenere sotto controllo per prevenire le demenze vascolari

Il Rapporto Mondiale Alzheimer del 2015 riporta che sono 46.8 milioni le persone che, in tutto il Mondo, soffrono di una forma di demenza. Precisamente ogni anno sarebbero 9.9 milioni i nuovi casi di demenza rilevati.

L’Alzheimer è la forma di demenza più diffusa ed è una malattia che, purtroppo, sta progredendo molto velocemente nel Mondo. Si tratta di una tematica molto studiata ma non ancora del tutto nota.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Per questo motivo, è difficile dire come si possa prevenire il problema. Ciò che si sa, invece, è che esistono alcuni comportamenti che possono aiutarci a migliorare questa condizione.

Stiamo parlando, in particolare, dell’importanza di eseguire attività fisica regolarmente, di non fumare, allenare la propria mente e seguire un’alimentazione corretta. A tal proposito, infatti, abbiamo già sottolineato che sono questi gli alimenti che allontanerebbero Alzheimer e demenza senile.

Sempre in merito all’alimentazione, una scoperta davvero interessante riguarda una bevanda che avrebbe effetti benefici su queste patologie. Infatti, in pochi sanno che questa bevanda potrebbe essere utile a contrastare Alzheimer e perdita di memoria.

Dopo l’Alzheimer, le demenze vascolari sono la seconda causa di demenza più diffusa.

Ecco di cosa si tratta

La base di questo problema è un ridotto afflusso di sangue al cervello, che causa a quest’ultimo una carenza di ossigeno e di nutrienti importanti. Normalmente si pensa che l’unica causa di questi problemi sia l’invecchiamento, ma non è proprio così. Potrebbero influire anche tutte quelle condizioni che aumenterebbero il rischio cardiovascolare.

Sono questi i sintomi del problema

I sintomi non sono sempre gli stessi, ma possono variare in base alla gravità del problema. Come riporta Humanitas Research Hospital, gli effetti possono essere più espliciti quando sono la conseguenza dell’arrivo di un ictus. In situazione come queste, potrebbe verificarsi una difficoltà a esprimersi a parole o a comprendere ciò che viene detto da altri.

In alcune situazioni potrebbe verificarsi anche una perdita dell’orientamento e confusione generale. Altre volte, invece, i sintomi possono emergere più lentamente e possono riguardare anche sbalzi d’umore. Anche in questi casi, si possono presentare difficoltà a pronunciare le parole, ma anche alterazioni nella capacità di giudizio.

Ad oggi, il modo migliore per allontanare il rischio di questo problema è controllare alcuni fattori di rischio. Tra questi ci sarebbero anche questi 2 valori nel sangue.

Sono questi i 2 valori del sangue da tenere sotto controllo per prevenire le demenze vascolari

Per proteggere il cervello è importante controllare i fattori di rischio che potrebbero compromettere la salute cardiovascolare. In particolare, oltre a seguire un’alimentazione sana ed equilibrata, è importante non fumare e tenere sotto controllo la pressione. In più, è fondamentale anche mantenere sotto controllo il proprio peso e limitare il consumo di alcolici.

Inoltre, è importante tenere sotto controllo il livello di colesterolo e di zuccheri nel sangue. Infatti, sono questi i 2 valori del sangue da tenere sotto controllo per prevenire le demenze vascolari.

Ricordiamo che queste informazioni non sostituiscono le parole del nostro medico curante. Affidiamoci sempre ad un professionista per consigli sulla salute e sul nostro benessere.