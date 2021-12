Le nuove tendenze di moda sono spesso sorprendenti e riportano in auge dei capi che mai più avremmo pensato di poter sfoggiare. Come questo accessorio che tutte mettono in casa, finalmente diventato di moda grazie alle star del cinema e che non avremo più timore di indossare.

In inverno, poi, gli accessori si moltiplicano, tra i classici guanti, sciarpe e cappelli, ma anche new entry davvero insospettabili. Scopriamo quali sono i due cappelli della collezione autunno inverno 2021 2022 più originali da provare ora.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Sono questi i 2 cappelli invernali pazzeschi che stanno popolando perché tengono al caldo con stile

Il primo cappello invernale che rende cool ogni outfit è il bucket hat. Si tratta del classico cappello da pescatore che torna spesso di moda in estate, ma in versione glam e calda per l’inverno. Grazie alla pelliccia, da scegliere nel modello sintetico e sostenibile, si potrà stare comode e calde, ma sfoggiando uno stile unico. Davvero versatile per stagionalità e occasioni, si può trarre ispirazione su come indossarlo copiando i look delle star. Tra queste, troviamo la modella Bella Hadid, che ha pubblicato delle foto con dei bucket hat a righe e a quadretti sul proprio profilo Instagram.

Il secondo copricapo è davvero inaspettato e riporta la mente all’Ottocento, quando era usato dalle donne alla moda, ma anche per i neonati. Stiamo parlando del cappello vintage a cuffietta, un semplicissimo cappuccio che si chiude con un fiocco appena sotto il mento. Lavorato a maglia o all’uncinetto, in tartan o in un altro tessuto adatto alla stagione, questo cappello sarà certamente in grado di sorprendere. Sebbene non sia un capo facile da indossare, è perfetto quando ci si sente audaci, ironiche e desiderose di apparire.

Sono questi i 2 cappelli invernali pazzeschi che stanno popolando perché tengono al caldo con stile.

Alcuni consigli per completare l’outfit questo inverno

Una volta scelto il cappello, è arrivato il momento di completare l’outfit.

Il bucket hat nei colori neutri si può abbinare a questi orecchini intramontabili che tornano di moda direttamente dagli anni ’80. Coloratissimo, invece, andrà a spezzare un outfit minimal nei tagli e nei colori.

La cuffietta, da non confondere con il passamontagna, si può abbinare ad abiti semplici e poco vistosi, meglio se dal tessuto sottile.

Con la giacca, invece, le più giovani si possono buttare anche su un modello spesso e voluminoso come il piumino. Infine, se ci si vuole liberare delle giacche ingombranti, ecco il capospalla invernale di tendenza che sta divinamente anche a 40 50 e 60 anni.