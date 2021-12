Per chi è a corto di idee ecco 2 regali di Natale unici che faranno emozionare i nostri cari

Le festività natalizie stanno iniziando e con esse la tradizione di cene, cenoni e scambio dei regali.

Tutti noi abbiamo una lista di persone a cui fare regali per Natale, tra amici, parenti, colleghi e semplici conoscenti. Se ad alcuni amici regaleremo un pandoro o un panettone e ad altri magari una bottiglia di buon vino, ci sono persone a cui non possiamo fare un classico regalo di circostanza.

Fidanzati, genitori e figli meritano di più, per questo oggi vedremo delle idee davvero speciali. Allora, per chi è a corto di idee, ecco 2 regali di Natale unici e speciali che faranno emozionare i nostri cari.

L’importante è essere originali

Se la persona in questione è amica o parente è possibile che negli anni abbiamo già esaurito le idee di regali che verrebbero apprezzate. Allora non ci resta che usare l’ingegno e fare dei pensieri personalizzati che lasceranno a bocca aperta per la loro originalità.

Il primo regalo che proponiamo è un disegno personalizzato che ritrae la persona, magari assieme a noi. In molti disegnatori offrono questo servizio su commissione, spesso a prezzi davvero convenienti. Non ci resta che trovare un artista digitale e mostrare la foto del nostro caro, lui saprà effettuare un ritratto con varie tecniche e stili.

Possiamo scegliere uno stile da cartone animato o uno più realistico, l’importante è stamparlo su un foglio di bella carta lucida a lavoro finito ed eventualmente incorniciarlo. Il nostro caro non si dimenticherà facilmente di questo regalo così originale e personalizzato e siamo certi che penserà a noi ogni volta che lo ammirerà.

Un altro regalo a cui in pochi pensano è un buono per una lezione di cucina. Sia che si tratti di una persona esperta di cucina oppure un totale principiante questo regalo può essere utilissimo e molto apprezzato. Non ci resta che contattare una scuola di cucina o un istruttore professionista ed acquistare un buono per una lezione, specifica o generica.

La lezione permetterà al destinatario o di approfondire le tecniche che già conosce oppure di apprendere i rudimenti dell’arte culinaria. Non ci resta che impacchettare il buono in maniera ironica e consegnarlo sotto l’albero. Difficile pensare ad un regalo più originale, utile e soprattutto inaspettato.

