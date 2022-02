Negli ultimi anni hanno avuto grande diffusione le regole dell’armocromia, che ci permettono di scegliere tessuti e colori che esaltano la nostra bellezza.

Questa disciplina si occupa dello studio dei colori e divide ognuna di noi in quattro stagioni diverse. Una volta che avremo individuato la stagione a cui apparteniamo, sapremo quali colori scegliere e quali evitare. In questo modo potremo indossare sempre gli abiti e gli accessori più adatti.

Oggi, a questo proposito, vogliamo spiegare perché sono questi gli occhiali che esaltano la bellezza delle ragazze e donne che hanno i tipici colori mediterranei.

Le regole da conoscere

L’armocromia è tutt’altro che una disciplina rigida e normativa. Ci indica quali colori esaltano la nostra bellezza naturale ma più che un’imposizione si tratta di un’indicazione. Chi la segue sa bene quanto sia efficace e ci permetta di apparire ancora più belle e luminose.

Se abbiamo i capelli e gli occhi scuri, è possibile che apparteniamo alla stagione dell’inverno o dell’autunno. Per essere delle autunno dobbiamo avere i capelli castani e la carnagione con un sottotono caldo. Può essere sia scura che più chiara, ma il suo colore naturale deve essere dorato. Se ci riconosciamo in questa descrizione, è possibile che questa sia la nostra stagione.

I colori da scegliere sono quelli vicino alla natura, come il verdone, il beige e il marrone. Ma anche l’oro, il senape e il blu ottanio.

Per quanto riguarda gli occhiali, sono perfette le montature tartarugate o color senape e con le lenti chiare e trasparenti. Un modello classico è quello tipo rayban tartarugato con lente beige.

Sono questi gli occhiali che esaltano la bellezza delle donne more e castane anche d’inverno

Se invece abbiamo i capelli castani o neri e la pelle olivastra con un sottotono freddo, è possibile che siamo delle inverno. Spesso queste donne hanno gli occhi scuri ma potrebbero anche averceli chiari. Questa stagione ama i colori brillanti e freddi con una saturazione alta. Sulle inverno è perfetto il nero, il blu e il viola, ma anche l’argento e il bianco.

Per quanto riguarda gli occhiali, invece, sono perfette le montature nere oppure argentate con lenti scure. Perfetto per una donna inverno dopo i 40 anni sono delle montature a occhi di gatto. Per una donna più giovane, invece, possiamo scegliere degli occhiali da aviatore con la montatura argentata.

Ora non ci resta che trovare gli occhiali perfetti per noi e indossarli, anche d’inverno, per uno stile elegante e misterioso.

Approfondimento

In questo articolo abbiamo visto quali colori esaltano la bellezza mediterranea.