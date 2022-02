Le melanzane sono tra gli alimenti preferiti di tantissimi di noi. E i benefici che apportano all’organismo sono davvero tanti e, soprattutto, possono interessare diverse persone. In questo nostro precedente articolo, infatti, avevamo evidenziato diversi benefici delle melanzane. Tra questi, sicuramente, ritroviamo il fatto che possono aiutarci a controllare i livelli di colesterolo presenti nel sangue. Ma non solo. Infatti, come sarà possibile vedere, questo alimento aiuta anche a stimolare la memoria; dunque, si tratta di un vero e proprio alleato della salute. Peccato che in molti siano stanchi di mangiare le melanzane sempre nello stesso modo. Ma, proprio per questo motivo, oggi vogliamo proporle in una deliziosa ricetta, che potrebbe farci letteralmente innamorare.

Il Dahi bangun, una deliziosa ricetta che grazie all’unione di melanzane e yogurt donerà quel tocco in più al nostro piatto

Oggi spieghiamo quindi come preparare il Dahi bangun, una vera e propria delizia per il palato, che ci farà davvero leccare i baffi. Per realizzare questo particolarissimo piatto, avremo davvero bisogno di pochi ingredienti. Infatti, dovremo semplicemente procurarci:

400 g di melanzane;

200 g di yogurt;

cumino;

olio di arachidi;

sale;

pepe.

E ora vediamo come sfruttare al meglio la bontà di questi ingredienti per realizzare un piatto davvero fantastico.

Potremmo aiutare la memoria e combattere il colesterolo con una ricetta che pochi conoscono e che renderà le nostre melanzane ancora più uniche

Preparare il Dahi bangun sarà davvero semplice e, inoltre, potremo farlo in pochissimo tempo. Per prima cosa, concentriamoci sulle nostre melanzane. Tagliamole tutte attentamente in piccoli tocchi e lasciamole per un attimo da parte. Ora, in una ciotola, mettiamo 3 cucchiai di curcuma e un po’ di pepe. Mescoliamo e, dopo qualche secondo, mettiamo all’interno anche le melanzane. Successivamente, facciamo cuocere queste ultime, stufandole con l’aiuto di un coperto. La cottura durerà circa un quarto d’ora. Trascorso il tempo necessario, mettiamole in una pirofila e, infine, mettiamo lo yogurt. Aggiungiamo un altro pizzico di sale e mettiamole in forno. Lasciamo cuocere per almeno una mezz’ora a 180°, non dimenticandoci, ovviamente, di far scaldare il forno prima.

Et voilà. La nostra ricetta è pronta. Dunque, potremmo aiutare la memoria e combattere il colesterolo con queste buonissime melanzane, che riusciranno a conquistare noi e i nostri ospiti in un battito di ciglia. Infatti, proporre piatti nuovi cattura sempre l’attenzione e, soprattutto, ci permetterà di fare bella figura con una ricetta anche piuttosto facile da realizzare e servire con fierezza.

