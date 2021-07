L’estate è tempo di camminate al sole, bagni al mare e in piscina. Tutte attività che, per quanto piacevole, possono mettere sotto stress i nostri capelli. Ebbene sono questi gli 4 errori più comuni che rendono i capelli secchi d’estate.

Dopo una giornata in spiaggia è forte la tentazione di fare uno shampoo per eliminare sabbia e salsedine. Tuttavia dovremo cercare di non farlo. Meglio sciacquare la chioma con acqua tiepida e applicare solo una noce di balsamo. Ovviamente, non dimentichiamo che, per non stressare i capelli, salsedine e cloro vanno comunque sciacquati subito dopo ogni bagno.

Un altro aspetto a cui bisogna prestare attenzione è l’asciugatura. Tutti sappiamo che è bene non utilizzare piastre e phon quotidianamente, soprattutto nella stagione calda. Ma pochi sanno che è molto importante anche il tessuto con cui si tampona il capo. È un errore comune adoperare l’asciugamano per il corpo e i capelli. Meglio avvolgere la chioma in un turbante di microfibra. Addirittura, gli hair stylist famosi consigliano un fazzoletto di carta.

Uno degli errori che commettiamo in molti è decidere di portare in vacanza i campioncini per risparmiare spazio in valigia. Purtroppo se il prodotto in essi contenuto non è adatto richiamo di danneggiare i capelli irrimediabilmente. Ancor peggio si può rivelare adoperare i detergenti che si trovano negli alberghi, anche di lusso. Spesso infatti un unico detergente fa da bagnoschiuma e shampoo. Per questo motivo la sua composizione può essere troppo aggressiva per i capelli. Soprattutto se abbiamo chiome tinte o cute grassa e forfora lavare la testa con un prodotto aggressivo può arrecare grossi danni.

Capita soprattutto ai giovani, amanti dei bagni a mezzanotte, di andare a letto con i capelli bagnati. Questo purtroppo tende a spezzarli inesorabilmente. La capigliatura bagnata strofinandosi sul cuscino va a sensibilizzare il fusto del capello. Aumenta così il rischio che i capelli si secchino.

Dunque evitare questi comuni errori può garantirci di tornare dalle vacanze con una chioma lucente e in salute.

