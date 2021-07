I genitori non si rendono conto dei costi di mantenimento di ciascun figlio perché li affrontano gradualmente nel corso degli anni. Accade qualcosa di simile con i pagamenti rateali che non comportano l’esborso immediato dell’intera somma di denaro. Dilazionando il fardello delle spese sul lungo termine non sempre si ha una precisa cognizione di quanta disponibilità economica occorra. Perciò sarebbe già utile sapere “Quanti soldi servono al mese per mantenere una famiglia di 3 o 4 persone?”. Per fare delle valutazioni reali bisogna infatti prendere in esame anzitutto quali sono i costi più o meno fissi e le spese che non si possono tagliare.

Anche in questo senso “È incredibile quanti soldi spende all’anno per le bollette di luce, gas e acqua una famiglia di 2 o 4 persone”. E ciò ancora una volta perché il pagamento delle utenze avviene con cadenza bimestrale quindi le somme per ogni singola bolletta sembrano più abbordabili. Similmente accade se si fanno due calcoli perché davvero lasciano a bocca aperta le spese per un figlio con redditi fino a 40.000 euro. E anzi risulta quasi incoraggiante e confortante non conoscere con largo anticipo quale volume di spesa bisogna mettere in conto.

Valuteremo pertanto le spese complessive di una famiglia con reddito medio fino a 40.000 euro per un figlio dalla nascita al compimento dei 18 anni. Le voci di spese più importanti e pesanti riguardano l’assistenza durante l’infanzia, l’istruzione, il cibo, il vestiario, le spese mediche e lo sport. Secondo le indagini dell’Osservatorio Nazionale Federconsumatori bisogna considerare margini molto ampi di variabilità dei costi. E ciò perché già esiste una differenza sensibile di spesa tra le diverse zone d’Italia in cui si risiede. Si possono pertanto fornire cifre puramente indicative che si attestano attorno ai 170.000 euro fino alla maggiore età. Tali somme sono inoltre destinate ad aumentare se la il nucleo familiare dispone di maggiori risorse economiche. Del resto basti pensare che recenti stime indicano che una famiglia spende ben oltre 3.500 euro soltanto durante il primo anno di vita del figlio. E quindi “Ecco la verità su quanti soldi bisogna tenere sul conto in banca per stare tranquilli e quanto mettere da parte ad ogni età”.