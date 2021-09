Gli appassionati di oroscopo lo sanno bene, un segno zodiacale non vale l’altro.

Infatti, ogni segno porta con sé alcune caratteristiche peculiari che permetteranno di affrontare la vita in modo più o meno grintoso.

In un precedente articolo si era andati alla scoperta dei segni zodiacali caratterizzati da un settembre pieno di successo.

Oggi, invece, si tratterà delle caratteristiche peculiari di tre segni che, al contrario dei precedenti, vivranno un settembre complesso.

Sono questi 3 segni zodiacali che avranno problemi e brutte sorprese a settembre secondo l’oroscopo

Capricorno

Il Capricorno è un segno molto altruista, capace di rinunciare alle cose materiali per aiutare chi gli sta vicino.

Spesso intollerante verso le regole della società preferisce fare di testa propria e vivere a suo modo. Questo nella maggior parte dei casi anche ignorando i consigli che arrivano dalle altre persone.

Mai fare arrabbiare un Capricorno, potrebbe diventare ingestibile.

Il mese di settembre per questo segno sarà pieno di confusione in tutti i campi della vita.

Per evitare eccessive arrabbiature il consiglio è quello di prevenire il più possibile e prendere il tutto con ironia.

Infatti, farsi il sangue amaro potrebbe solamente provocare ulteriori danni. Ci sono anche buone notizie, infatti la prima parte di settembre sarà caratterizzata da salute eccellente.

Anche dal punto di vista finanziario sono in arrivo delle grandi novità.

Acquario

I nati sotto il segno dell’Acquario sono molto curiosi. La curiosità ha spesso la meglio sulla razionalità e questo potrebbe creare dei problemi.

Potrebbe quasi trasformarsi in un difetto la capacità dell’Acquario di interessarsi a moltissime cose senza mai impegnarsi in nulla.

Infatti, l’impazienza è l’altra grande mancanza di questo segno. Se non è possibile ottenere tutto e subito perde subito la pazienza.

Nel mese di settembre l’Acquario vivrà qualche giornata difficile alle prese con problemi più o meno complessi. Problemi legati principalmente al lavoro che porteranno ad affrontare qualche giornata non semplice.

I problemi sembreranno insormontabili ma si risolveranno anche grazie all’aiuto di una persona vicina.

Il segno del cancro

Da ultimi tra questi 3 segni zodiacali che avranno problemi e brutte sorprese a settembre secondo l’oroscopo troviamo gli appartenenti al segno del Cancro. Un segno molto lunatico capace di cambiare idea e opinione sulle cose molte volte durante la giornata.

Si tratta di un segno che non sopporta che gli altri dispensino consigli sul come fare le cose.

Un segno che fa di schiettezza ed onestà uno dei suoi cavalli di battaglia senza, però, rendersi conto che le altre persone potrebbero sentirsi ferite.

Anche la timidezza gioca un ruolo fondamentale nella vita del Cancro. Il consiglio è quello di non farsi dominare da questo sentimento che potrebbe fare perdere moltissime possibilità.

Il mese di settembre inizierà con un po’ di nervosismo che si placherà verso la parte centrale del mese. Attenzione in modo particolare ai problemi in campo lavorativo, non demoralizzarsi sarà difficile.