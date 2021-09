Anche se l’estate sta finendo, il nostro orto e il nostro giardino continuano ad essere più vivi che mai. Se scegliamo le piante giuste, avremo, infatti, un raccolto molto ricco e un giardino colorato anche a metà dell’autunno.

Per farlo, però, bisogna considerare tante cose diverse. Infatti, non basta avere le piante giuste, bisogna anche fare i lavori corretti e compiere le azioni migliori per tutelare il verde di casa. Ci sono tanti pericoli da cui proteggersi, come gli eventi climatici avversi. E poi ci sono i nemici di sempre, ovvero le erbacce.

Anche a settembre, purtroppo, queste continueranno a dare fastidio e noi dovremo trovare un modo per “sconfiggerle”. Per fortuna, ci sono dei metodi davvero semplicissimi, che richiedono sostanze che tutti abbiamo. Salviamo orto e giardino ed eliminiamo le erbacce con questi comunissimi ingredienti. Vediamo quali sono.

Ecco cosa fare

Il primo metodo è davvero banale e richiede qualcosa che chiunque ha in casa: un po’ d’acqua. Infatti, molte erbacce, soprattutto quelle con radici più piccole, soffrono le temperature molto alte. La soluzione diventa quindi ovvia: facciamo bollire un po’ d’acqua. Rovesciamola, poi, sulle erbacce e vedremo come queste moriranno in breve tempo. È ovviamente il metodo che costa meno di tutti ed è indicato soprattutto per piccole erbe.

Se, invece, le nostre erbacce hanno dimensioni maggiori, bisogna risolvere utilizzando altre sostanze. Andiamo quindi in cucina e tiriamo fuori un po’ di aceto. Combiniamolo con dell’acqua ed avremo il nostro diserbante tutto naturale. Possiamo ora rovesciarlo direttamente sull’erbaccia oppure farci uno spray.

Ricordiamo che questo metodo aumenta un po’ l’acidità del terreno, soprattutto se usiamo molto aceto. Assicuriamoci che le nostre piante non patiscano questo tipo di terreno prima di utilizzarlo.

Il terzo ingrediente è un po’ più particolare e forse non tutti l’avranno in casa. Stiamo parlando del gin, il famoso superalcolico. Si può anche usare la vodka, se preferiamo.

Questo metodo è semplicissimo ed analogo a quello dell’aceto. Riempiamo uno spruzzino con vodka o gin e spruzziamo sull’erba interessata. Anche in questo caso possiamo rovesciare direttamente un po’ della bottiglia sulle erbacce. L’alcool, insieme al calore del sole, brucerà tutta la zona bagnata.

Facciamo, però, attenzione, perché vodka e gin sono molto dannosi anche per le nostre piantine, quindi assicuriamoci di toccare solo le erbacce per evitare disastri.