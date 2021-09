L’astrologia è un campo che interessa molte persone e sarà capitato quasi a tutti di leggere, almeno una volta nella vita, il proprio oroscopo. Si sente nelle trasmissioni televisive e in radio, così come si legge nelle riviste. Ciò che ci porta ad ascoltare o a leggere l’oroscopo è semplicemente la curiosità di scoprire quanto saremmo fortunati in amore o sul campo lavorativo.

Gli astri, i pianeti e i segni zodiacali sono strettamente connessi. Infatti l’astrologia si basa sulla credenza che vede coinvolti i movimenti dei pianeti come fattori che influenzano i caratteri e le situazioni sociali. Per chi crede nell’astrologia e nel proprio oroscopo, questa settimana di settembre sarà al top per questi 3 fortunati segni zodiacali.

Gemelli

Il segno dei Gemelli è un segno d’aria, il quale coinvolge il periodo che va dal 21 maggio al 21 giugno. È un segno zodiacale davvero bello perché caratterizzato dalla presenza di elementi contrapposti. I nati sotto il segno dei Gemelli hanno un’ottima capacità adattiva, di comunicazione e di linguaggio. Sono fedeli in amicizia e in amore, ma se dovessero essere traditi non la farebbero passare liscia poiché rancorosi. Due facce della medaglia, proprio come i “gemelli”.

Vergine

Il segno della Vergine è caratterizzato dall’elemento della terra e coinvolge il periodo che va dal 23 agosto al 22 settembre. I nati sotto questo segno sono persone affidabili, pratiche, ponderate e razionali. Amano l’ordine, la propensione alle regole e sono abili. Ma sono anche permalosi.

Bilancia

Il segno della Bilancia è un segno d’aria e coinvolge il periodo che va dal 23 settembre al 22 ottobre. Proprio come il simbolo, la Bilancia è in cerca di equilibrio e armonia. È un segno bellissimo poiché socievole e pacifico e in virtù dell’equilibrio non sopportano i conflitti. I nati sotto questo segno amano l’arte in generale, la bellezza come espressione in tutte le sue forme. Nonostante queste caratteristiche, la Bilancia è insicura.

Questa settimana di settembre sarà al top per questi 3 fortunati segni zodiacali

Questa settimana che va dal 6 al 12 settembre 2021 vede nelle prime posizioni in classifica i segni zodiacali dei Gemelli, della Vergine e della Bilancia.

Iniziamo con i Gemelli. Questa settimana settembrina sarà fortunata dal punto di vista dell’amore. Nuove conoscenze e amori duraturi. La parola chiave è rinascita. Se si ha un rapporto consolidato questa settimana potrebbe regalare delle sorprese. Se si è single, un nuova conoscenza potrebbe regalare emozioni inaspettate.

Proseguiamo con la Vergine. Questa settimana sarà fortunata dal punto di vista del lavoro. Nuove proposte e forse qualche promozione potrebbero stupire. La determinazione, l’ordine e l’organizzazione che contraddistinguono la Vergine potrebbero essere la chiave del successo in ambito lavorativo.

Finiamo con la Bilancia. Questa settimana sarà fortunata dal punto di vista dell’amore. Proprio come i Gemelli, le coppie già consolidate da tempo potrebbero prendere delle decisioni davvero importanti. Buone notizie anche per chi è ancora in cerca della dolce metà poiché potrebbe fare degli incontri inaspettati. Anche dal punto di vista lavorativo, i nati sotto il segno della Bilancia potrebbero assistere a dei successi e progressi, ma facendo attenzione a non avere la testa tra le nuvole.