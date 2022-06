Un piatto ottimo, sano, gustoso e adatto per grandi e piccini. Semplice e veloce da realizzare, questo pasto mette d’accordo tutta la famiglia.

Cucinare in modo sano quando ci sono bambini in famiglia, può essere una vera impresa, anche perché i bambini si annoiano facilmente se vengono proposti loro sempre gli stessi pasti. Ma con alcuni consigli si possono preparare pranzi adatti a tutta la famiglia.

È per questo che i genitori tentano di aggiungere varietà nei pranzi e le cene con i propri figli, ma è più facile a dirsi che a farsi.

Ma con questa torta il successo sarà assicurato. Si chiama “torta del pastore” e non piace solo ai bambini. Scendiamo nei dettagli per vedere gli ingredienti e la preparazione.

Quasi tutti i bambini amano questo piatto facile da preparare, gustoso e ottimo per la salute di genitori e figli

La torta del pastore è una combinazione di carne macinata, verdure e purè di patate. In un piatto solo c’è varietà, benessere e gusto. I bambini ne saranno entusiasti.

Chi non mangia carne può prepararla senza carne macinata, ci sono tantissime versioni vegetariane della ricetta. Basterà sostituire la carne con fagioli, le lenticchie, i ceci o altre alternative come il tofu.

Ecco la lista degli ingredienti per 6 persone:

1 cipolla;

1-2 spicchi d’aglio;

500 grammi di carne di manzo tritata;

1 kg di patate;

200 ml di latte;

350 ml di brodo di pollo;

una carota;

1 gambo di sedano;

1 rametto di timo;

100 g di piselli surgelati;

1 cucchiaio di concentrato di pomodoro;

2 cucchiai di farina;

sale, pepe, noce moscata;

2 cucchiai di burro;

un po’ di olio d’oliva;

30 grammi di parmigiano.

Fare la torta del pastore è molto semplice, ecco il procedimento

Quasi tutti i bambini amano questo piatto e adesso scopriamo come prepararlo. Innanzitutto bisogna preriscaldare il forno a 200°C, in modo statico, sopra e sotto.

Nel frattempo bisogna sbucciare le patate e cuocerle in acqua salata finché non saranno morbide. Scolarle, aggiungere il latte, un po’ di sale, pepe e noce moscata e frullare il tutto.

Dopo di che tagliamo a cubetti la cipolla e l’aglio e facciamoli appassire in una padella larga con un filo d’olio d’oliva.

Successivamente bisogna tritare carota, sedano e timo. Mettere in padella la carne macinata con un filo d’olio e far rosolare per circa 3 minuti fino a quando non diventa friabile. Aggiungere il sedano, le carote e i piselli e far rosolare per altri 5 minuti. Condire con sale e pepe.

Aggiungere il concentrato di pomodoro e il timo e far rosolare per altri 2 minuti. Quindi aggiungere la farina e scaldare per altri 2 minuti, mescolando continuamente.

Sfumare il tutto con il brodo di pollo e cuocere a fuoco medio per circa 10 minuti.

Versare il ragù di carne in una casseruola grande, cospargere con un po’ di parmigiano grattugiato e guarnire con il purè di patate. Infine aggiungere qualche noce di burro e cuocere in forno preriscaldato a 200 °C per circa 20 minuti.

Quando la parte superiore sarà dorata e croccante, la magnifica e gustosissima torta del pastore sarà pronta, per un pranzo o una cena completi che piacerà a genitori e figli.

