Non sempre si ha il tempo di fare spesa quotidianamente e di tanto in tanto si ha anche la necessità di smaltire gli avanzi nel frigo. Ecco, allora, che arriva in nostro soccorso uno tra i rimedi più impiegati per utilizzare le rimanenze in frigo, ovvero le polpette. Queste piccole palline possono essere realizzate nei modi più disparati, anche se tradizionalmente l’ingrediente base è il macinato di carne. Tuttavia, invece della solita carne macinata, le polpette possono essere realizzate con pesce, formaggi o semplicemente con verdure come nella ricetta che forniremo.

Non solo ravioli

Gli ingredienti che utilizzeremo, forse, saremo abituati a vederli come classico ripieno di ravioli o cannelloni, ovvero ricotta e spinaci. Tuttavia questi due ingredienti possono essere combinati ed usati per realizzare delle semplici polpette leggere e veloci.

Gli ingredienti necessari per le polpette sono:

spinaci cotti 300 g;

ricotta 250 g;

aglio;

parmigiano;

scamorza;

pangrattato;

un uovo;

olio.

Cominciamo dalla cottura degli spinaci che, come sapremo, perdono moltissimo del loro volume in cottura. Se non disponiamo di spinaci freschi anche quelli surgelati andranno benissimo. Gli spinaci dovranno essere lessati e poi attentamente scolati per ottenere un risultato ottimale. Dopo aver cotto e strizzato gli spinaci, saltiamoli in padella assieme ad olio e uno spicchio di aglio.

Quando gli spinaci saranno insaporiti potremo togliere l’aglio e togliere gli spinaci dal fuoco per riporli in una ciotola.

Invece della solita carne macinata ecco come preparare delle velocissime polpette di verdure da cucinare a pranzo e cena

All’interno della ciotola aggiungeremo anche la ricotta, anche questa ben scolata dai liquidi in eccesso. Diamo una prima mescolata per poi unire all’impasto il parmigiano, un uovo e circa 100 g di pangrattato. Infine aggiungeremo del sale per poi impastare energicamente fino ad ottenere un composto compatto ed omogeneo.

Una volta ottenuto il composto preleviamone delle piccole porzioni all’interno delle quali porremo dei cubetti di scamorza, o del formaggio che preferiamo.

Formiamo delle piccole sfere per poi passarle nuovamente nel pangrattato per dare una leggera crosticina croccante e lasciamo riposare per 15 minuti.

A questo punto possiamo procedere alla cottura mettendo le polpette in padella con poco olio e lasciandole rosolare per circa 3 minuti per lato.

Le polpette saranno pronte quando la panatura sarà dorata e croccante.

