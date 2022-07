Sono queste le regole per uomo e donna per vestirsi ad un matrimonio ed evitare figuracce

La bella stagione è caratterizzata dall’abbondanza di cerimonie, in particolare i matrimoni. Questo non lascia proprio tutti sereni e non solo per le alte temperature difficili da affrontare ma soprattutto per quel che concerne l’abbigliamento.

In tanti, infatti, di fronte alla partecipazione di matrimonio avranno esclamato “e adesso cosa mi metto?”. Niente paura, per evitare figuracce ad un matrimonio sono queste le regole per uomo e donna

Niente bianco e vestiti corti

Partiamo dalla donna. Il concetto di base è che la protagonista della giornata sarà la sposa e l’obiettivo è quello di non oscurarla. Pertanto primo adagio è quello di evitare categoricamente il bianco, colore della sposa, ma anche colori eccessivi come il rosso. Altro colore da evitare sarebbe il viola, storicamente sconsigliato agli eventi così come il nero, specialmente se la cerimonia è di giorno. Insomma il consiglio è quello di essere eleganti ma sobri, il ché ci impone anche di evitare abiti corti, anche se questo non esclude l’essere originali. I toni del giallo e dell’arancio tenue sono ottimi per cerimonie estive così come fantasie floreali, specialmente se il matrimonio è svolto all’esterno.

Quello che possiamo fare per darci un tono, però, è scegliere i giusti accessori. È questa l’occasione per sfoggiare collane e gioielli, purché non troppo appariscenti, così come cerchietti e accessori per capelli. Ultimo appunto è sulle borse. Da evitare quelle eccessivamente ampie, meglio orientarci su una elegante pochette.

L’uomo impeccabile ad un matrimonio

Le donne hanno una maggior flessibilità sull’abbigliamento ma l’uomo deve tassativamente rispettare alcune regole. Partiamo dai colori dell’abito. A meno che non sia diversamente specificato nella partecipazione, i colori da scegliere sono il blu e il grigio. Anche in questo caso evitiamo il nero. Non ci sono vincoli sui toni dei colori, dunque se il matrimonio è d’estate possiamo orientarci anche verso un blu chiaro o un grigio luminoso. Da evitare, però, sono abiti troppo corti che lascino scoperta la caviglia che dovrà essere coperta dalle calze. Oltre all’abito dovremo occuparci di cravatta, cinta e scarpe. Scarpe e cinta devono obbligatoriamente essere dello stesso colore (nero con nero, marrone con marrone). Quello su cui possiamo sbizzarrirci è la scelta della cravatta che, però non dovrà essere di tinte bianche o perla, proprie dello sposo. Possiamo orientarci verso cravatte di seta in tinta unita anche di colori sgargianti come il rosa salmone o il giallo dorato.

Sono queste le regole per uomo e donna per vestirsi ad un matrimonio ed evitare figuracce

Così come la cravatta, anche con le calze possiamo giocare sui colori inusuali, purché non vengano esposte fantasie eccessivamente evidenti.

Infine ricordiamo che la scelta della camicia deve ricadere necessariamente sul bianco magari con colletto alla francese per andare sul sicuro. A proposito di camicie, se dovessimo trovarci con la camicia stropicciata sono da tenere in considerazione alcune accortezze per stirarle in un baleno.

