In questi mesi estivi sono milioni gli italiani che trascorrono settimane al mare tra lunghi bagni rinfrescanti e dormite sotto l’ombrellone.

Grazie alle migliaia di chilometri di costa che il nostro Paese possiede, tutti noi abbiamo almeno una spiaggia a poche ore da casa.

Quando passiamo il nostro tempo lungo la costa spesso amiamo fare lunghi bagni, ma anche svolgere altri sport d’acqua. Canoa, stand up paddle e immersioni sono solo alcune delle attività che ci piacciono praticare.

Oggi vogliamo parlare di un semplice metodo per evitare di bagnare e rovinare il telefono cellulare e la camera. Ecco perché è questo l’oggetto indispensabile per evitare danni a telefoni quando siamo al mare.

L’importanza di proteggere la tecnologia da sale e umidità

Se andiamo in spiaggia è importantissimo non sottovalutare i danni che salsedine e umido possono arrecare ai nostri oggetti tecnologici. In pochi ci pensano, ma basta una goccia d’acqua salata per corrodere le componenti del cellulare. In pochi minuti potremmo trovarci con il microfono o la videocamera ossidata e mal funzionante.

Per evitare questi disguidi possiamo procurarci un semplice oggetto davvero utilissimo, per impedire danni e furti. Stiamo parlando delle drybag o sacca stagna, studiata appositamente per chi viaggia in barca a vela o canoa.

Questi sacchetti sono realizzati con una plastica cerata, resa impermeabile e idrorepellente grazie al rivestimento esterno.

È questo l’oggetto indispensabile per evitare danni a telefoni e videocamere quando siamo al mare

Le drybag si possono acquistare in molti negozi di abbigliamento sportivo o specifico per la barca a vela. Grazie alla chiusura stagna permette una protezione assoluta degli oggetti in esso contenuti. Potremo riporre la videocamera, il cellulare, ma anche il portafoglio, l’orologio e le carte di pagamento.

Una volta che avremo chiuso il meccanismo ermetico non dovremo fare altro che portarci dietro la borsa e non temeremo schizzi o ondate. Potremo viaggiare per mare per lunghe ore senza che i nostri oggetti si bagnino e si rovinino.

Perfette per chi viaggia in canoa o in barca a vela sono anche adatte per chi pratica il nuoto, lo snorkeling e la pesca d’altura. Se siamo meno sportivi, ma amiamo le spiagge, possiamo usarle per evitare che la sabbia e la salsedine si depositino sui nostri oggetti più preziosi.

