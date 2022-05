Saranno queste scarpe e sandali comodi ed eleganti da abbinare con tutto a spopolare nella stagione estiva 2022

Finalmente è tempo di mettere nel cassetto stivali, calze e collant e riabbracciare il clima caldo con calzature più leggere. È già infatti ritornato il periodo in cui con le temperature più alte è opportuno far respirare il piede. Tuttavia se proprio non potessimo rinunciare alla comodità delle sneakers, avevamo già consigliato quelle di tendenza per il 2022.

Le calzature che vedremo in seguito, invece, sono certamente più leggere e fresche, adatte a tutti i giorni ma anche ad occasioni più formali. Ed infatti saranno queste scarpe e sandali a spopolare per la prossima estate.

La moda del momento

Partiamo da una calzatura di tendenza della quale sarà proprio impossibile privarsi per tutto il resto della bella stagione. Si chiamano “mules” che letteralmente in inglese è tradotto con “ciabatte” o “pantofole”. E di fatto vantano la stessa comodità di una pantofola ma con l’impeccabile stile di una scarpa di lusso. Vestono meravigliosamente il piede, lasciandolo scoperto nella parte posteriore del tallone. Alcuni modelli alla portata di tutte le tasche vengono proposti da Mango.

Imperdibili sono le mules Mango in total white, ovvero totalmente bianche, che presentano una fascia superiore ed un modesto tacco e punta squadrata. Disponibili ad appena 49,99 euro queste scarpe si abbinano perfettamente con i vestiti ma anche con pantaloni jeans e una semplice maglietta.

La calzatura ideale per ogni cerimonia

Ora che è tornato il caldo si riapre ufficialmente anche la stagione delle cerimonie. Che siano battesimi, matrimoni o comunioni, la scarpa ideale per queste occasioni è il sandalo Zara con trama intrecciata. Il prezzo è di 49,95 euro e presentano soletta in lattice, tacco alto e chiusura con doppia fibbia sulla caviglia. Il colore è sempre il bianco, ideale per le stagioni calde e, nonostante il tacco, la soletta in lattice garantisce una calzata comoda.

Saranno queste scarpe e sandali comodi ed eleganti da abbinare con tutto a spopolare nella stagione estiva 2022

Se però quello che stiamo cercando è un sandalo basso e discreto ma con grande personalità potremmo orientarci verso il sandalo basso Massimo Dutti. Con la classica fibbia alla schiava infradito, questa scarpa riesce ad essere elegante nella sua semplicità.

Il prezzo è di 99,95 euro, e sono facilissime da abbinare, magari con vestiti seducenti e eleganti.

