Tra tutte le mansioni domestiche che ogni giorno ci troviamo ad affrontare, probabilmente la più detestata è lo stirare. Specialmente quando le temperature diventano più calde, passare interminabili ore sopra all’asse da stiro diventa un vero e proprio incubo. D’altra parte cosa possiamo fare se le pieghe su vestiti e camicie sono ostinate ad andare via? Beh, forse pochi lo sapranno ma stirare diventa una passeggiata con questi semplici segreti che ci faranno risparmiare una marea di tempo.

Partiamo dal principio

Per migliorare le tempistiche dello stirare dovremo mettere in pratica alcuni accorgimenti già dal lavaggio. Innanzitutto l’utilizzo di alcuni prodotti, come ad esempio l’ammorbidente, dovrebbe essere moderato. In particolare l’ammorbidente, se usato in quantità eccessive, invece di ammorbidire le fibre potrebbe indurirle rendendo più difficile stirare. Anche temperatura e centrifughe sono altrettanto importanti. Per velocizzare le operazioni di stiraggio i capi dovrebbero essere lavati attorno ai 30°-40° e ad un massimo di 800 giri. Certo, alcuni capi hanno bisogno di temperature più alte e centrifughe più spinte. In questo caso, allora, gioca un ruolo fondamentale come vengono stesi i panni.

Ricordiamo che è importante cercare di eliminare già sullo stendino le varie pieghe dando ai vestiti il giusto spazio in fase di asciugatura. A tal proposito, specialmente per le camicie, potrebbe essere utile stenderle utilizzando una stampella. Le camicie, infatti, sono tra gli abiti più fastidiosi da stirare ma stendendole con una gruccia eviteremo la formazione di pieghe e solchi.

Stirare diventa una passeggiata con questi trucchi per eliminare velocemente le pieghe da vestiti e camicie

Ma, oltre ad un corretto lavaggio ed una adeguata stesura dei panni, esistono altri trucchetti per velocizzare il tempo con il ferro da stiro. Innanzitutto dovremo assicurarci che questo sia ben pulito ed efficiente. Se ci rendessimo conto che dovesse aver bisogno di pulizia, esistono alcuni pratici rimedi per pulire la piastra.

In secondo luogo possiamo utilizzare un banale foglio di alluminio per rendere più rapida l’operazione. Basterà stendere un foglio di alluminio sotto l’abito che stiamo stirando. Il calore sarà assorbito dalla stagnola che lo propagherà anche nella parte inferiore. In buona sostanza sarà come se stirando da un lato, stirassimo automaticamente anche dall’altro.

L’alternativa poco considerata

Infine, se proprio detestiamo il ferro da stiro, una pratica e rapida soluzione sono i ferri da stiro cosiddetti “da viaggio”. Disponibili a poche decine di euro, questa è la soluzione ideale per stirare al volo vestiti e camicie. Con l’ausilio del vapore non avremo bisogno di asse da stiro ed ingombranti caldaie. Progettati per essere piccoli e maneggevoli, saranno sufficienti poche passate con il vapore per ottenere un risultato eccezionale.

