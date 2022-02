Se dovessimo scegliere un’innovazione tecnologica che negli ultimi anni ci ha facilitato la vita, quasi sicuramente tutti diremmo lo smartphone. Con i telefoni di ultima generazione facciamo praticamente tutto. Abbiamo app che ci aiutano a risparmiare. App per il giardinaggio. App per fare la spesa. Proprio per questo motivo, dovremmo cercare di trattare bene i telefoni, anche se abbiamo optato per un modello economico. E in pochi lo sanno ma sono queste le pessime abitudini che distruggono i cellulari. Se le abbiamo anche noi, è il momento di correggere il tiro. Ne va del nostro portafoglio.

La pessima abitudine di girare il telefono

Molti di noi, per evitare sguardi indiscreti o semplicemente per non farsi distrarre da suoni e notifiche, appoggiano il telefono girato sul tavolo. Probabilmente è uno degli errori più gravi in assoluto. Quasi sempre le superfici su cui lo appoggiamo sono piene di polvere e sporco. O semplicemente sono ruvide. Il risultato è quello di vedere lo schermo pieno di righe in pochi secondi.

Per risolvere possiamo semplicemente affidarci a un vetro protettivo. Oppure impostare la modalità offline se vogliamo prenderci una pausa dalle notifiche e tenere il telefono dal lato “giusto”.

Attenzione alle temperature

Gli smartphone sono dispositivi fantastici, ma sono anche estremamente delicati. Soprattutto quando li esponiamo a sbalzi di temperatura improvvisi. Mai mettere il telefono vicino a una finestra esposta al sole per molto tempo. Oppure nella zona più fredda della casa. Il caldo rischia di surriscaldare il dispositivo, rovinando i cristalli liquidi dello schermo. Le temperature basse sono, invece, il peggior nemico della batteria.

Ancora peggiori i cambi di temperatura repentini. In questo caso, ci basterà comprare una semplice bustina porta smartphone e potremmo ridurre notevolmente i rischi.

Sono queste le pessime abitudini che distruggono i nostri smartphone e di cui spesso non ci rendiamo nemmeno conto

Chiudiamo con altre due abitudini che accorciano drasticamente la vita del nostro smartphone. La prima è quella di caricare il telefono nel modo sbagliato. Ci hanno sempre insegnato che, prima di mettere il telefono in carica, la batteria deve essere allo 0%. Se fino a qualche anno fa era un consiglio valido, oggi non lo è più.

Le nuove batterie si rovinano se facciamo così. Molto meglio ricaricare quando la batteria scende intorno al 15%.

Attenzione anche alla gestione quotidiana dello smartphone. Evitiamo di tenere aperte decine di pagine contemporaneamente e di conservare in memoria tutti i video e le foto ricevuti. Chiudiamo sempre i siti dopo averli visitati (potrebbe bastare un click per chiuderli tutti) e affidiamoci al cloud per archiviare i file. Il telefono ci ringrazierà e non rallenterà le sue prestazioni.

