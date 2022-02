Questi 5 smartphone costano meno di 200 euro e hanno pochissimo da invidiare ad iPhone e nuovi cellulari pieghevoli

Lo smartphone è diventato un nostro inseparabile compagno di vita. Con i telefoni di ultima generazione leggiamo le notizie, paghiamo le bollette, prenotiamo le vacanze e molto altro. Per questo motivo, siamo sempre a caccia dei migliori modelli lanciati sul mercato. Oggi parleremo proprio di questo e scopriremo una cosa davvero interessante. Questi 5 smartphone costano meno di 200 euro e hanno prestazioni paragonabili ai prodotti top di gamma. Dimentichiamoci di iPhone e cellulari pieghevoli e pensiamo a come investire i soldi risparmiati per qualcos’altro.

L’incredibile memoria di Xiaomi – Poco X3 Pro e di Oppo – Reno4 Z 5G

I modelli migliori di iPhone 13 hanno una memoria interna di 256 Gb. Ovvero gli stessi che possiamo trovare nel Poco X3 Pro di casa Xiaomi. Il primo ha un prezzo di listino negli store di più di 900 euro. Il secondo possiamo trovarlo in offerta anche a meno di 200.

Il Poco X3 ha una buona batteria e, se non la roviniamo con alcune app killer, può raggiungere la durata di 36 ore senza ricarica. Ottime anche le 4 fotocamere e lo schermo con risoluzione FullHD+.

Ottimo rapporto qualità prezzo anche per il modello Reno4 Z 5G di Oppo. Meno di 200 euro per uno smartphone con 8 Gb di RAM sono davvero un affare. Notevole durata della batteria, rifiniture estetiche e un processore che supporta il 5G. Sono i 3 punti forti di questo telefono, che pesa appena 184 grammi.

Samsung Galaxy M12 e Redmi 9T

Negli ultimi anni Samsung ha fondato buona parte del suo successo commerciale sugli smartphone di fascia di prezzo medio-bassa. Uno dei migliori che possiamo trovare sotto i 200 euro è il Galaxy M12. Ottima la memoria da 128 Gb così come la batteria con i suoi 5.000 mAh. Lo schermo LCD ha una frequenza a 90Hz. Sicuramente non è il top, ma fa il suo dovere.

Il Redmi 9T è uscito da qualche anno, ma è ancora uno dei più venduti. Il motivo è che con la sua ottima batteria, il supporto 5G e la buona qualità grafica è lo smartphone perfetto per ogni esigenza. Se non abbiamo problemi con gli schermi grandi, è sempre un’ottima scelta.

Questi 5 smartphone costano meno di 200 euro e hanno pochissimo da invidiare ad iPhone e nuovi cellulari pieghevoli

Chiudiamo con un altro smartphone targato Xiaomi: il Redmi Note 10. Se amiamo le foto o addirittura ci lavoriamo, è il telefono che fa per noi. La fotocamera è davvero incredibile per un prodotto che costa meno di 200 euro, così come lo schermo da 6,43 pollici Full HD. Notevole anche la memoria da 128 Gb espandile tramite microSD. Presente anche il supporto per il 5G.

I modelli presenti sul mercato sono veramente tanti, qui ne sono stati consigliati alcuni tenendo conto del rapporto qualità prezzo.