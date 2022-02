Sta conquistando le tavole di tutto il Mondo questo primo saporito e veloce, light e assolutamente diverso dal solito

Noi italiani possiamo rinunciare veramente a tutto, forse tranne che alla pasta e alla pizza. Lo stiamo vedendo anche in questi giorni in cui si segnalano gli aumenti di ogni bene. Nonostante rincari anche del 30 e 40%, preferiamo risparmiare su qualcos’altro, ma la pasta deve arricchire la nostra tavola. Sembra alle volte anche assurdo vedere come siamo i primi produttori e consumatori mondiali, eppure la pasta costa così cara. Evitiamo, però di parlare in questo articolo delle cause di questi costi, dedicandoci invece a una ricetta alternativa. Nasce da uno dei piatti artigianali tipici italiani, unendosi a un alimento che fa parte di quasi tutte le diete del pianeta. Sta conquistando le tavole di tutto il Mondo questo piatto originale e gustoso.

Come cercare di abbinare gusto e originalità

Diciamo subito che il piatto che andiamo a suggerire, lo abbiamo personalmente provato in un rifugio di montagna. Sono le tagliatelle integrali alla ricotta e yogurt. Qualche nostro Lettore potrebbe rimanere inorridito da questi abbinamenti, eppure invitiamo alla prova. Utilizzando questi ingredienti per quattro persone:

500 grammi di tagliatelle integrali;

250 grammi di ricotta tradizionale o affumicata;

120 grammi di yogurt naturale intero;

formaggio grattugiato, ma possibilmente non pecorino;

olio Evo;

timo o salvia;

sale.

Sta conquistando le tavole di tutto il Mondo questo primo saporito veloce, light e assolutamente diverso dal solito

Quello che potrebbe stupire leggendo questa ricetta, non sono solo gli ingredienti, ma anche la preparazione. Vedremo, infatti che una parte di cottura avviene utilizzando addirittura il forno. E, anche in questo, si vede l’internazionalità della ricetta. Senza ulteriori chiacchiere, andiamo a preparare le nostre tagliatelle:

mettiamo sul fuoco una pentola con abbondante acqua salata e lessiamo leggermente le tagliatelle;

accendiamo intanto il forno mettendolo a 180 °;

prendiamo una terrina e inseriamo lo yogurt, la ricotta setacciata, qualche goccio di olio Evo, sale quanto basta e un pizzico di timo o di salvia. Mescoliamo fino a ottenere una bella crema omogenea;

scoliamo la pasta rigorosamente al dente, anzi addirittura di più, condendola poi con la nostra crema, ricordandoci di usare anche l’acqua della cottura;

prendiamo una pirofila, ungiamola con dell’olio e versiamo all’interno le nostre lasagnette, ricoprendo con un velo di formaggio grattugiato;

inforniamo per una ventina di minuti e serviamo direttamente a tavola.

Un piatto, almeno per esperienza personale, che abbiamo trovato davvero piacevole e soprattutto alternativo. Da servire anche se abbiamo degli ospiti e non abbiamo voglia di preparare le solite ricette.

