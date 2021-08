In soli 12 anni di vita, WhatsApp è diventata l’applicazione per la messaggistica istantanea più usata e scaricata al Mondo. É facile da usare e possiamo anche sfruttarla per giocare. Ma da qualche anno è arrivato un rivale davvero agguerrito e pronto a reclamarne il trono: Telegram. L’app creata dai fratelli Durov sta continuando a crescere e ad aggiornarsi e vede il suo pubblico aumentare mese dopo mese. Una crescita che potrebbe subire un’impennata proprio in questi giorni grazie ai nuovi aggiornamenti. E sono queste le nuove funzionalità di Telegram che potrebbero farci davvero abbandonare WhatsApp. Andiamo a scoprire quali sono e da quando arriveranno sui nostri dispositivi. Gli sviluppatori hanno lavorato soprattutto sui canali e sulla grafica e i miglioramenti sembrano davvero notevoli.

Nei primi giorni di agosto Telegram aveva fatto un incredibile passo in avanti sul versante dei video. Grazie all’ultimo aggiornamento gli utenti hanno avuto la possibilità di trasmettere le proprie dirette video streaming a un pubblico di 1.000 persone. Ma non solo. Telegram ha introdotto anche i videomessaggi in alta risoluzione e la possibilità di vedere video in HD a velocità diverse.

La nuova versione in uscita in questi giorni, Telegram beta 8.0.0, fa ancora di più. Soprattutto a livello dei canali, il vero punto forte dell’app. Da oggi chi usa Telegram vedrà i canali raggruppati in un feed e un’icona che indica la lettura completa di tutti i messaggi. Cliccandoci sopra verrà indirizzato al canale successivo di cui ancora deve leggere i messaggi. E così via. E se nel frattempo qualche canale si aggiorna il processo riparte. Una grande opportunità anche per le aziende che grazie al feed potrebbero vedere moltiplicarsi a dismisura le possibilità di arrivare direttamente alle persone.

Le novità nella grafica e nella messaggistica

Il nuovo Telegram avrà non soltanto i nuovi video e il feed dei canali ma anche una nuova veste grafica. Sarà infatti possibile cambiare la colorazione dei temi e dei box che contornano i messaggi di testo.

Chi ama divertirsi con gli sticker avrà pane per i suoi denti. Con l’aggiornamento arriveranno anche i suggerimenti su quale sticker scegliere in ogni situazione.

Ultima novità molto interessante quella relativa ai messaggi. Telegram beta 8.0.0 permette di cancellare le informazioni personali di chi ha spedito un messaggio che dobbiamo inoltrare a un altro utente. Un ulteriore passo avanti a livello di privacy.

