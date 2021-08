Esistono davvero pochissime cose che non si possono riciclare. Grazie a qualche idea originale e qualche attitudine ai lavori manuali possiamo infatti donare nuova vita a qualunque oggetto. Anche a quelli che normalmente non ci saremmo mai sognati di poter riciclare.

Proprio per questo motivo in questo articolo vedremo assieme come sia possibile riciclare una vecchie asse da stiro.

Non butteremo più la vecchia asse da stiro grazie a queste semplici tecniche di riciclo creativo

Per chi vuole riutilizzare la vecchia asse da stiro creando un complemento d’arredo nuovo e originale, potremmo sempre renderla in fantastico cartello di benvenuto. Per fare ciò dovremmo semplicemente abbellire l’asse da stiro con del tessuto e delle lettere belle grandi. L’idea, infatti, è quella di posizionare l’asse in verticale all’entrata di casa dopo averle cucito o incollato sopra, in grande, la parola benvenuto.

Oppure potremmo anche utilizzare una vecchia asse da stiro in metallo come pratica mensola o scaffale. In questo modo daremo vita ad una sorta di mobile alternativo da sistemare per casa sul quale andremo a riporre libri e altri oggetti. Come sempre, però, sarà necessario abbellire e decorare la nostra asse da stiro. Magari laccarla per renderla lucida e accattivante, proprio come uno di quei fantastici mobili di design.

Tra il cucito e la degustazione

Un’altra idea davvero interessante per riciclare un’asse da stiro è poi quella di creare un piccolo angolo per gli appassionati di cucito. Basterà appendere l’asse al muro in posizione verticale e aggiungere lungo il piano dei piccoli ganci sui quali riporre tutti gli oggetti per questo hobby. Ecco allora che avremo sempre a portata di mano ditali, campioni di tessuto e rocchetti di filo. Una sistemazione decisamente ordinata piuttosto che tenerli in una qualunque scatola alla rinfusa.

Invece, per i più creativi ed esperti nella lavorazione del legno, quando l’asse è fatta di questo materiale, sarà possibile trasformarlo in un’originale mobile bar. L’asse, a questo punto, andrà pulita e spogliata di qualunque tessuto o accessorio, lasciando solo l’anima in legno. Dovremmo poi eliminare tutte le imperfezioni e creare 3 o 4 solchi lungo un lato così da poterci appendere i nostri calici di vino. Finito questo non resterà che aggiungere dei sostegni dove posizionare le bottiglie e il gioco sarà fatto. Ecco pronto il nostro nuovo, originale e rustico piccolo mobile bar.

Sono proprio questi i motivi per cui probabilmente non butteremo più la vecchia asse da stiro grazie a queste semplici tecniche di riciclo creativo.

