Quando si parla di borse si entra in un campo molto amato da tantissime donne.

Le borse, infatti, si confermano una tra le grandi passioni di molte.

Già in un precedente articolo si era trattato dell’abbinamento tra segni zodiacali e borsa ideale.

Infatti, come è noto i segni zodiacali sono molto diversi tra loro. Per via di queste loro caratteristiche peculiari ad ogni segno zodiacale si potrà abbinare perfettamente una tipologia di borsa.

Come si scriveva si era trattato di borse e oroscopo in relazione ai primi sei segni zodiacali.

Non sempre l’oroscopo deve trattare tematiche difficili ed impegnative, è possibile anche scomodarlo per motivi più frivoli.

Per questo motivo oggi si tratterà degli ultimi 6 segni zodiacali abbinati alla loro rispettiva borsa del cuore.

Sono queste le borse ideali per l’autunno a seconda del segno zodiacale

Bilancia, Scorpione, Sagittario

Le Bilancia sono donne generalmente eleganti e molto attente al look. Saranno perfette per questo le borse da portare a mano, poco pratiche ma eleganti. Nel caso in cui si preferisse qualcosa di maggiormente pratico si potrà optare per una borsa versatile come uno zainetto in materiali pregiati.

Per le donne Scorpione, misteriose e tenaci la borsa perfetta sarà particolare e diversa rispetto alle solite borse.

Optare per una borsa dalla forma strana, con borchie o catene si dimostrerà una scelta vincente.

Le Sagittario, al contrario, amano comodità e praticità con un occhio alla tutela della natura.

Per questo sarà perfetta una borsa comoda e versatile senza troppi fronzoli come una capiente borsa in tela.

Cerchiamo di capire quali sono le borse più adatte per gli ultimi tre segni zodiacali.

Capricorno, Acquario, Pesci

Il Capricorno è un segno molto attivo sul lavoro, costante e preciso. Per questo motivo la borsa ideale sarà capiente e comoda e dunque perfetta per essere sfruttata sia sul lavoro che nel dopo ufficio.

Meglio se lavorata e con dettagli capaci di renderla unica.

Le donne Acquario hanno bisogno di libertà, sono sognatrici e credono molto nell’amicizia. La borsa perfetta per questo segno è capiente ma comoda, quindi ottima la presenza di una tracolla.

Per ultimo si tratterà del segno dei Pesci, le cui donne sono romantiche, sognatrici e sensibili. La borsa perfetta sarà una borsa piccola con tracolla che si distingua dalle classiche it-bag per la sua unicità.

Unicità che potrà essere collegata a materiali o forme particolari.

Sono, quindi, queste le borse ideali per l’autunno a seconda del segno zodiacale.