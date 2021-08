Quando si tratta di oroscopo spesso ci si addentra in tematiche importanti come salute, fortuna e prosperità. In un precedente articolo si era, appunto, trattato di quelli che saranno i segni zodiacali baciati dalla fortuna a settembre.

Tuttavia l’oroscopo si presta anche a materie più leggere. Per questo motivo in questo articolo si cercherà di lasciare da parte tematiche importanti per concentrarsi su borse e oroscopo. Infatti, come ben si sa, i segni zodiacali si basano su caratteristiche proprie ben definite che influenzeranno anche la scelta della borsa perfetta.

Le borse sono una delle passioni di molte donne e, precedentemente, si era anche fatto il punto sulle nuove tendenze per la stagione autunno/inverno.

Ecco svelate le caratteristiche delle borse perfette per questi 6 segni zodiacali secondo l’oroscopo

Cerchiamo di capire quali sono le borse più adatte per ogni segno zodiacale.

Ariete, Toro e Gemelli

Le donne Ariete di solito sono indaffarate e non hanno tempo da perdere. Per questo motivo la borsa ideale dovrà essere comoda, capiente ma anche facile da trasportare, ottimi i modelli con tracolla in catena.

Passando, poi, alle donne Toro realiste, concrete e amanti della semplicità. Comodità e tocco chic saranno una combinazione vincente. Questo si tradurrà in un borsa con tracolla ma diversa dal solito, si potrà optare per una forma strana, o per colori fuori dagli schemi. Un modello vintage sarà perfetto.

I Gemelli, invece, oltre alla comodità ameranno borse con contrasti molto marcati, colori diversi o materiali contrapposti (pelle e metalli/plastica).

La borsa dovrà avere un tocco ricercato ma lo spirito creativo di questo segno scalpita per farsi notare.

Cancro, Leone e Vergine

Il Cancro è un segno sensibile, introverso, intuitivo e ricco di fantasia. Molto spesso modaiole e disposte a sacrificare la comodità in nome dell’eleganza. Per questo motivo la borsa perfetta per la donna Cancro è una tracollina piccola, elegante ma con qualche piccola borchietta sparsa qua e là.

Le caratteristiche delle nate sotto al segno del Leone sono, frequentemente, ambizione, orgoglio e un po’ di sano egocentrismo. La borsa ideale è comoda ma non deve passare inosservata. Via libera ai materiali luccicanti ed eccentrici.

Le donne Vergine, con grande probabilità molto precise e puntigliose potranno aggiungere alla wishlist una shopping bag dalle linee ben definite. Si tratta di borse di grandi dimensioni da portare a spalla ottima per contenere tutto ciò che serve in ogni evenienza.

Ecco, quindi, svelate le caratteristiche delle borse perfette per questi 6 segni zodiacali secondo l’oroscopo.